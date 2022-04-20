Пушков заявил о риске для Молдавии попасть в «мусорное ведро истории»

Молдавия может попасть в «мусорное ведро истории» из-за запрета георгиевской ленты. Об этом в среду, 20 апреля, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Что касается сути закона, который утвердила [президент Молдавии Майя] Санду, как и ее заявления о «преступности» георгиевской ленты и «мусорном ведре истории», то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что Санду стоит быть осторожнее с высказываниями в адрес России и ее символов, тем более в ситуации, когда Кишиневу нечем платить за российский газ.

19 апреля президент Молдавии подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также буквенные символы Z и V. Она пояснила, что введение закона не помешает почтить память павших героев, а георгиевской ленточке и подобным символам, по мнению Санду, «место в мусорном ведре истории».

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленты, а также на публичное использование символов V и Z. При этом носить георгиевскую ленту можно в том случае, когда она является частью награды.

В свою очередь, депутат парламента страны Владимир Односталко заявил, что считает данный запрет позорным, так как для большинства молдаван георгиевская лента является важным символом. Тогда же партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту, назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики и заявила, что оспорит принятие этого закона.

Запрет последовал после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о проведении которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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