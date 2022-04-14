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Парламент Молдавии одобрил запрет георгиевской ленточки

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Парламент Молдавии на заседании 14 апреля одобрил в финальном чтении запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу.

«Законодательный проект одобрен голосами 53 депутатов», — сказал он.

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Документ предусматривает ответственность за изготовление, сбыт, хранение для распространения и публичное использование георгиевской ленты и атрибутики с латинскими буквами V и Z. По словам главы юридической парламентской комиссии Олеси Стамате, запрет не касается ношения георгиевской ленты, когда она является частью награды.

Ранее, 1 апреля, парламентарии Украины приняли законопроект, согласно которому в стране запрещено использовать символы Z и V.

В конце марта парламент Латвии поддержал поправку к закону, запрещающую использование на публичных мероприятиях символов Z и V. Также эстонские власти разрабатывают законопроект о запрете георгиевской ленты и Z.

В ноябре 2021 года парламент Латвии в третьем окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. Бывший депутат Европейского парламента Мирослав Митрофанов назвал такое решение компенсацией отсутствия достижений.

Латинские Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации в Донбассе. В Минобороны рассказали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». Z и V стали символами российской операции.

В середине февраля 2022 года в Донбассе обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик сообщили об обстрелах со стороны украинских военных. Республики объявили всеобщую мобилизацию, организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и 24 февраля сообщил о начале специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса.

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