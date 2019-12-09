Порох и огонь: как появилась знаменитая георгиевская лента

250 лет назад, 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года, был учрежден русский орден Святого Георгия. Не было и нет в нашей стране более почетной воинской награды. С 2007 года в этот день в России отмечается День героев Отечества. «Известия» вспоминают историю знаменитого креста и легендарной ленты.

Этот праздник в прямом смысле слова — «времен очаковских и покоренья Крыма». Он появился под гром пушек Русско-турецкой войны. У его истоков стоит императрица Екатерина II, исполнившая волю Петра Великого и подарившая русской армии военную награду. До этого сугубо боевых полководческих наград в России не было. И Андрея Первозванного, и Александра Невского, и Анну можно было заслужить не только на поле боя. А воевать молодой империи приходилось постоянно.

георгий Центральная делегация Союза георгиевских кавалеров в Петрограде Фото: commons.wikimedia.org

Екатерина учредила этот орден в трудные дни Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Армии не удавалось разбить османов в генеральном сражении, а флот султана и вовсе хозяйничал на Черном море и в Крыму.

Императрица надеялась, что новая награда станет не просто знаком отличия, а именно орденом в исконном смысле слова — сообществом кавалеров-рыцарей. Именно поэтому она учредила праздник, День георгиевских кавалеров, который предписывалось торжественно отмечать и при дворе, и «во всех тех местах, где случится кавалер большого креста».

Кроме того, Екатерина организовала так называемую Думу георгиевских кавалеров со своей резиденцией и кассой. Туда входили все награжденные любой степенью ордена. Это учреждение, безусловно, придавало вес новой награде.

Кого побеждал Георгий?

Есть у праздника и более древние корни. Размышляя о новой награде, императрица изучила православные традиции почитания св. Георгия Победоносца. В ее кабинете появилось его иконописное изображение. Что знали на Руси об этом святом? Сын воина из Каппадокии, жил в III веке, стал одним из любимых полководцев императора Диоклетиана. И вдруг — открыто объявил себя христианином. Последовали гонения, жестокие пытки. Георгий всё превозмог и от своей веры не отрекся. Его стойкость произвела сильное впечатление даже на жену Диоклетиана — и она уверовала во Христа. И хотя историческая достоверность этого сюжета вызывает вопросы, храмы, посвященные святому Георгию, стали появляться уже в IV веке. Его стали считать покровителем воинов и земледельцев. Главным мистическим подвигом Георгия считается победа над змием, символизировавшим темные языческие силы. Потому он и прозван Победоносцем. Правда, эта схватка, по преданию, состоялась уже после смерти святого.

В России святого величали и Юрием, и Егорием. Праздник день освящения киевского Георгиевского храма учредил на Руси в XI веке князь Ярослав Мудрый. С тех пор его отмечали 26 ноября (9 декабря) и чаще всего называли Юрьевым днем.

армия Георгиевский собор Юрьева монастыря в Нижнем Новгороде Фото: commons.wikimedia.org

Один из древнейших русских монастырей — Юрьев, что под Новгородом Великим, — посвящен именно Победоносцу. Особенную популярность приобрела в наших палестинах притча о его победе над змием. В русских былинах змия побеждает богатырь Добрыня Никитич — и в этом сюжете тоже можно рассмотреть интерпретацию образа святого. Изображение Святого Георгия — всадника с копьем, поражающего змея или дракона, — встречается на монетах, знаменах, на оружии и в гербах городов. Георгия можно было увидеть и на княжеской печати Ярослава Мудрого, и — много веков спустя — на царской — Ивана Грозного.

А еще Юрьев день славен и памятен тем, что в этот праздник крепостные крестьяне имели право переходить от одного помещика к другому. Это был день свободного выбора — и его крепко запомнили в народе, хотя еще в конце XVI века потеряли эту поблажку . Екатерина II сочла за благо наметить именно на этот день провозглашение нового ордена, с которым связывала большие надежды. Требовалось изменить отношение большинства дворян к воинской службе. Мотивировать, всколыхнуть амбиции. Чтобы служили, по заветам Петра, «не щадя живота своего».

Первый праздник

И Екатерина превратила учреждение ордена в политическую акцию. Говоря нынешним языком, действовала по всем правилам «пиара». Пока императрица в Зимнем дворце представляла орден своим приближенным, в Петербурге не умолкали фейерверки, мрачный зимний вечер освещала иллюминация, рекой лилось вино — это был настоящий праздник с народными гуляньями.

По всей России батюшки в проповедях рассказывали прихожанам о святом Георгии и о том, как важен новый орден для русского воинства. Еще никому не удалось удостоиться новой награды — а о ней уже знали не только в армии, но и в народе.

Учреждение «военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» провозгласили после молебна, в Юрьев день. Там же, тогда же императрица сама на себя возложила высшую — 1-ю — степень Георгия. И стала первой и последней женщиной, удостоенной столь высокой награды . Впоследствии из самодержцев всероссийских на такое решился лишь Александр. Остальные ограничивались более скромными степенями ордена.

fhvbz Георгиевские кресты и медали Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Отдадим должное государственному уму Екатерины: она меняла не только придворную моду, но и иерархию ценностей. Новая награда не отличалась барочным великолепием. Никакой бьющей в глаза роскоши — простой эмалевый белый крест. Неповторимую красоту ему могут придать только подвиги будущих кавалеров. И лента, «шелковая о трех черных и двух желтых полосах». «Бессмертная законодательница, сей орден учредившая, полагала, что лента его соединяет цвет пороха и цвет огня», — писал много лет спустя шеф Кавалергардского полка Юлий Литта. Екатерина утвердила и по-армейски лаконичный девиз: «За службу и храбрость». Большего и не требуется. Так было найдено аскетическое армейское совершенство.

Праздник георгиевских кавалеров, который отмечали в Юрьев день, стал ежегодным. Специально для торжественных банкетов Екатерина заказала на заводе Гарднера фарфоровый сервиз на 80 персон с орденской символикой.

Победный марш

«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы... Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается», — сказано в статуте ордена, который составил президент военной коллегии Захар Чернышев.

Вскоре после первого георгиевского праздника в Русско-турецкой войне произошел перелом. Генерал Василий Долгоруков теснил противника в Крыму, Петр Румянцев утвердился в придунайских степях... Конечно, тут дело не в новом ордене. И все-таки нельзя не отметить: с Георгием русская армия стала по-настоящему победоносной. А первым кавалером ордена стал скромный подполковник Федор Фабрициан, который с небольшим отрядом разбил превосходящие силы турок на подступах к городу Галацу. Его удостоили III степени Георгия.

Первым (если не считать символическое самонаграждение Екатерины) кавалером Георгия высшей степени стал генерал-аншеф Петр Александрович Румянцев. Впрочем, фельдмаршальский жезл он получил практически одновременно с орденом. Ведь он за одно лето трижды разгромил крымские и турецкие армии — при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле.

Фото: commons.wikimedia.org Генерал-аншеф Петр Александрович Румянцев

Получить этот орден за паркетные, а тем более — альковные успехи было невозможно. Его нужно было заслужить — и только с оружием в руках. Причем первой степенью награждали исключительно за победы, решавшие судьбы войн. Чаще — русских полководцев, но иногда — союзников, таких, как прусский маршал Гебхард Блюхер, сражавшийся против Наполеона. За выслугу могли присудить только низшую IV степень. За каждую степень ордена полагались пожизненные денежные выплаты — впервые в истории нашей страны.

Даже Григорий Потемкин — всесильный фаворит Екатерины, долгое время сохранявший статус второго лица в империи — сперва, по представлению Румянцева, вполне заслуженно получил III степень «Егория», потом — II. А I — за штурм Очакова , когда князю Таврическому пришлось проявить не только государственный ум, но и полководческое искусство. И победа эта стала переломной для всей войны: турки, потеряв свой форпост на северном берегу Черного моря, больше не могли рассчитывать на возврат Крыма...

Престиж награды поддерживался безукоризненно. Даже при большом желании трудно припомнить необоснованное награждение орденом Святого Георгия, а в особенности — двумя высшими его степенями.

Боевые традиции

Сын Екатерины, Павел I, неприязненно относился к награде, которая ассоциировалась с эпохой его нелюбимой матери... Для него — магистра мальтийских рыцарей — существовал только один орден, Святого Иоанна Иерусалимского. Но сразу после смерти Павла высшим полководческим орденом в России снова стал Георгий. А в 1807 году учредили и «Знак отличия военного ордена» для нижних чинов, который называли солдатским Георгием.

В эпоху Александра I появились и первые кавалеры всех четырех степеней главной полководческой награды — два Михаила, два героя наполеоновских войн, Кутузов и Барклай-де-Толли. Они не слишком ладили между собой, но в годину нашествие «двунадесяти языков» указали Наполеону путь из сожженной Москвы на Запад.

Во времена Николая I таких же лавров были удостоены два Ивана — Паскевич и Дибич — за победы над турками и персами, решившие судьбу кампаний. П осле этой великолепной четверки других полных кавалеров полководческого Георгия не было.

Праздники георгиевских кавалеров ежегодно проводились в Эрмитаже. А московским святилищем славы кавалеров прославленного ордена стал Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, построенный в 1840-е. Этот белоснежный зал — один из немногих в Кремлевском дворце — сохранился практически в первоначальном виде.

армия Зал Большого Кремлевского дворца Фото: РИА Новости/Михаил Кулешов

При Александре II широко отмечалось 100-летие ордена. Император возобновил традицию широких георгиевских праздников, добавив к сложившемуся ритуалу торжество нижних чинов — кавалеров солдатского Георгия, в обществе с которыми самодержец выпивал стопку водки. И это был не просто широкий жест. Значение солдатских наград к середине XIX века заметно возросло по сравнению с екатерининским временем. Сказались отмена крепостного права и рекрутской повинности.

В годы Русско-японской и Первой мировой войны ни одного полководца не наградили высшей степенью полководческого Георгия. Награждения II степенью ордена тоже были редкостью. Скажем, Алексей Брусилов — пожалуй, самый прославленный русский генерал той войны — был награжден только IV и III степенями ордена и наградным георгиевским оружием. На III степени остановился и Лавр Корнилов. Да и сам император Николай II был награжден только «эмалевым крестиком» IV класса.

Другое дело — солдатский Георгиевский крест, который с первых дней великой войны стал поистине всенародной наградой. Вся страна знала в лицо донского казака Козьму Крючкова — первого георгиевского кавалера Первой мировой. Его изображали на плакатах и лубочных картинах, о его подвигах рассказывали газеты... В жаркой схватке ему, несмотря на ранения, удалось зарубить 11 недругов.

Автор цитаты «Знал он муки голода и жажды, Сон тревожный, бесконечный путь, Но святой Георгий тронул дважды Пулею не тронутую грудь».

Писал Николай Гумилев, в первый год войны — унтер-офицер Уланского полка, дважды награжденный солдатским «Егорием». Столько же успел заслужить на германской войне и будущий маршал Победы Георгий Жуков.

Традиция дня георгиевских кавалеров сохранялась до революционного 1917 года. Впрочем, орденские традиции в России не умирали никогда. Отсылки к солдатскому «Егорию» легко угадывались в боевых наградах Великой Отечественной. В начале войны обсуждался вопрос прямого возрождения Георгиевского креста. Но на это не решились: слишком свежи были воспоминания о войне Гражданской, когда с крестами на гимнастерках ассоциировались исключительно белые. Вместо георгиевских крестов и медалей в Красной армии награждали медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Осенью 1943 года был учрежден орден Славы — высшая солдатская награда. Вместо креста — звезда. Но лента напоминала георгиевскую — и об этом прямо писала фронтовая пресса! А потом такая же гвардейская, георгиевская, лента украсила одну из самых массовых наград Великой Отечественной — медаль «За победу над Германией». Среди фронтовиков хватало и ветеранов Первой мировой, в том числе и георгиевских кавалеров, — и они с молчаливого разрешения командования нередко с гордостью носили царские кресты рядом с советскими орденами и медалями.

Еще 11 апреля 1849 года во времена императора Николая I было принято решение об увековечивании имен георгиевских кавалеров и воинских частей на мраморных досках возле колон парадного зала. В наше время там размещено свыше 11 тыс. фамилий георгиевских кавалеров. И их список пополняется. Ведь в наше время орден Святого Георгия возродился. Указ о его учреждении Владимир Путин подписал 8 августа 2000 года. Спустя восемь лет первым кавалером возрожденного ордена Святого Георгия IV степени стал генерал-полковник Сергей Макаров, возглавлявший объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе.

С тех пор георгиевская дата воспринимается как праздник воинской доблести всех времен, как день, напоминающий о победных традициях нашей армии.

И потому в этот день мы поздравляем не только современных георгиевских кавалеров, но и ветеранов Великой Отечественной. Все они были верны девизу ордена «За службу и храбрость!».

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»