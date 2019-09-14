Устроено с умом: почему на Руси строили храмы во имя Божественной мудрости

14 сентября 1052 года был освящен старейший из сохранившихся на Руси каменных храмов — собор Святой Софии в Новгороде. Вторую четверть XI века — время правления Ярослава Владимировича — можно назвать переломной эпохой в истории Руси. Его отец князь Владимир Святославович провозгласил свою страну христианской державой, но на деле Русь в основном оставалась языческой. И наследнику князя-крестителя Ярославу пришлось приложить немалые усилия, чтобы православие по-настоящему вошло в души славян. Одним из этапов этого пути стало создание великолепных каменных храмов в честь Святой Софии в трех главных городах Руси — Киеве, Новгороде и Полоцке. «Известия» — о старейшем храме северо-восточной России, Софии Новгородской.

Новые времена

Князь Владимир Святославович в памяти исторической и народной всё же остался скорее последним варяжским конунгом, нежели православным государем. И его былинный альтер-эго Красно Солнышко пирует с дружиной и заезжими богатырями, совершенно не заботясь о христианском смирении и воздержании. Ярослав же — иное дело. Несмотря на то что в его биографии историки находят множество белых пятен, он воспринимается уже как благочестивый православный монарх, строитель храмов и основатель монастырей, покровитель книжных наук и искусств, создатель Церковного устава и «Русской правды» — первого свода законов. Ярослав породнился с доброй половиной европейских дворов, выдавая замуж своих дочерей и подыскивая заморских жен многочисленным сыновьям. В официальной истории Российской империи ему было отведено место создателя православной державы, что впоследствии было подчеркнуто появившемся в середине XIX веке прозвищем Мудрый.

Фото: commons.wikimedia.org Князь Ярослав Мудрый. Портрет из Царского титулярника, XVII век

Ярослав мечтал превратить Киев в новую столицу мирового православия, наследницу Иерусалима и Константинополя. Но для этого город должен был обладать соответствующими атрибутами. Отсюда и строительство Золотых ворот, и учреждение монастырей Георгиевского и Ирининского, точно как в Царьграде. Любой путник, вошедший в Золотые ворота столицы Византии, проходил между этими монастырями и приходил к главному храму города — Святой Софии. У Ярослава выбора не оставалось — нужно было строить аналогичный собор в Киеве.

Премудрость Божия

Софию Константинопольскую по приказу императора Юстиниана построили великие зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. Это было самое грандиозное и великолепное здание на земле, производившее неизгладимое впечатление на людей и тем подтверждавшее величие православия и могущество византийского императора. На Руси тогда еще не строили больших каменных зданий. К тому же сооружение храма требовало знания церковного канона. Поэтому Ярослав вынужден был обратиться за помощью к грекам.

Интересно, что к началу XI века деревянные церкви в честь Софии — Премудрости Господней уже существовали и в Киеве, и в Новгороде. Первую построила Ольга, о чем говорится в Иоакимовской летописи. Про вторую мы знаем из текста Первой новгородской летописи:

Автор цитаты «Постави владыка епископ Иоаким первую церковь деревянную дубовую святыя Софии, имущу верх 13; и стояла 60 лет. И поднялася от огня в лето 1049 марта в 4 день»

Киевский храм был сожжен в 1017 году во время княжеской междоусобицы, вспыхнувшей после смерти Владимира. Считается, что сожгли его поляки Болеслава Храброго — союзника Святополка, боровшегося против Ярослава. Столкновения между братьями продолжались еще много лет, из-за чего Ярослав, даже став официально Великим князем Киевским, предпочитал жить в Новгороде. Лишь в 1036 году, после смерти брата Мстислава, он окончательно вернулся в Киев. Тогда-то князь и пригласил византийских мастеров.

Собор_1 Софийский собор в Киеве Фото: commons.wikimedia.org/Rbrechko

Мы не знаем, кто они были по происхождению — сведений об этом не сохранилось . Достоверно известно, что с 1036 по 1044 год иноземные мастера строят в Киеве несколько зданий, прежде всего Золотые ворота и Софию Киевскую. А потом отправляются на север, в Новгород, чтобы там возвести еще один храм в честь Премудрости Господней.

Новгородским князем в это время был старший сын Ярослава Владимир. В летописи за 1045 год сказано, что князем Владимиром и прибывшими из Киева каменщиками

Автор цитаты «заложена бысть святая София Новегорода», а в 1050 году «священа бысть церкви София в Новегороде месяца сентября 14 на Воздвижение Честнаго Креста, повелением великого князя Ярослава Владимировича Киевского и Всея Руси и сына его князя Владимира Ярославича»

Всего через 20 дней после освящения храма совсем еще молодой князь Владимир, которому едва перевалило за 30, скоропостижно скончался. Он стал первым, кого похоронили в Софийском соборе.

Большинство ученых считают, что инициатором строительства Новгородской Софии был не Владимир, а его отец Ярослав. По летописным сведениям, он с супругой Ириной (Ингигерда — дочь первого христианского короля Швеции Олафа Шётконунга) даже приехал на закладку храма, хотя путь от Киева до Новгорода неблизкий. «Смотри, Соломон, я превзошел тебя!» — сказал, по преданию, Юстиниан, заходя впервые в Софию Константинопольскую. Ярослав не соревновался с предшественниками в величине и богатстве храма, зато он основывал уже вторую Софию и, видимо, уже держал в голове третью, которую та же бригада будет строить в Полоцке. Божественная мудрость (именно так Σοφία переводится с греческого) распространялась по Руси, а князь Ярослав и его отец Владимир-креститель вставали в один ряд с великими христианскими монархами и библейскими пророками. Ведь не случайно сподвижник Ярослава митрополит Иларион в своем «Слове о законе и благодати» описывает крещение Руси именно как приход Премудрости Божией, то есть Софии.

Собор_7 Вид на Софийский собор в Великом Новгороде Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Автор цитаты «Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовать вовеки... Множество мудрых — спасение миру, и царь разумный — благосостояние народа»

Соломон называет Божественную мудрость «художницей всего», «дыханием силы Божией и чистым излиянием славы Вседержителя», «образом благости Его». Это продолжение идеи античного Логоса или талмудического Руах ха-Кодеш (Святого Духа). В православии к XI веку закрепилась точка зрения, связывавшая Софию с Христом и Приснодевой. Классической формулировкой стала «Премудрость созда Себе дом», где под домом понималась Богоматерь, а под Премудростью — воплощенный Бог-Сын.

Где София — там Новгород

Мысль, заложенная в архитектуре новгородского храма, по сей день остается загадкой. Киевская София отражала византийские традиции и имела 13 глав: центральная, самая большая, ассоциировалась со Спасителем, а двенадцать других — с апостолами. Четыре купола вокруг центрального — в память о евангелистах Матфее, Марке, Луке и Иоанне. Свод киевского храма, как и обоих его собратьев, держался на 12 колоннах, как православие стояло на плечах учеников христовых. Деревянная новгородская София тоже имела 13 куполов, но в каменной — шесть куполов!

Идея пяти, возвышающихся над собором, вполне традиционна: Спаситель и евангелисты, а символика шестого, установленного над лестничной башней, непонятна. Письменных сведений не сохранилось, устной традиции — тоже, поэтому ученые и богословы спорят уже почти тысячу лет. Возможно, это был какой-то замысел самого Ярослава и касался он всех трех храмов Софии, поскольку построенный теми же византийскими мастерами храм в Полоцке тоже был необычным — он имел семь глав! То есть суммарно новгородский и полоцкий храмы по числу куполов были равны киевскому.

Собор_6 Купола Софийского собора в Великом Новгороде Фото: commons.wikimedia.org

Новгородский храм удивительно строг и гармоничен. В нем лишь отдаленно чувствуется влияние византийской традиции, но вместе с тем прослеживается суровая простота русского Севера. Не случайно его пропорции и форма лягут в основу церковного строительного канона, который тогда только начинал формироваться на Руси. Для постройки стен храма использовались местный известняк, гранитные валуны, плинфа. Штукатурки на внешних стенах храма изначально не было.

По словам замечательного новгородского реставратора Григория Штендера, всю жизнь посвятившего изучению и воссозданию облика древних храмов, «каменные стены представляли гигантскую цветную мозаику из фиолетово-серых, зеленых и желтых тончайших оттенков камней, оправленных в розовую основу гладко заполированного раствора, кирпичных орнаментов и цветных покрасок, создававших общий жизнерадостный настрой, свойственный народному искусству». Кирпич применялся для создания самых сложных мест: апсид, арочных сводов, барабанов, лопаток и т.д. Купола собора первоначально имели более простую шлемовидную форму. Они были черными (центральный позолочен в XV веке), что дополнительно придавало храму аскетизм и строгость.

Собор_4 Внутреннее убранство Софийского собора в Великом Новгороде Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Внутри стены храма были покрыты цемянковым раствором (известковый раствор с примесью толченого кирпича, что придавало ему нежный розовый оттенок) и почти полностью расписаны. Некоторые фрески XI века сохранилась поныне (в основном на Мартириевой паперти), но большая часть была утрачена и заменена на новые. Сохранились и удивительные граффити — надписи на стенах, которые в разное время делали простые люди. Их более 800.

Собор_3 Магдебургские (Корсунские) врата Софийского собора в Великом Новгороде Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Отдельного внимания заслуживают Магдебургские врата, которые также называют Корсунскими, Плоцкими или Сигтунскими. Покрытые великолепными рельефными изображениями сцен из Евангелия, врата в течение нескольких веков служили торжественным входом в собор. Происхождение их доподлинно неизвестно, но, по традиционной версии, они были сделаны в 1153 году в городе Магдебурге, а в собор попали как военный трофей новгородцев, ходивших в 1187 году на шведскую столицу Сигтуну. Впрочем, некоторые исследователи считают их изделием не западноевропейских, а византийских или даже новгородских мастеров.

Легенды святой Софии

За тысячу лет храм многое пережил, и часть его богатой истории приобрела легендарный, порой даже мистический характер. Например, с уществует легенда об иконе Пресвятой Богородицы «Знамение», на которой изображена Дева Мария с поднятыми к небесам руками и с младенцем Иисусом на груди. В 1169 году войска суздальского князя Андрея Боголюбского окружили Новгород. Враги были сильнее, и защитники города с величайшим трудом отбивали атаки. Но их становилось всё меньше, и новгородцам оставалось уповать на чудо.

Настоятель Софийского собора Иоанн много дней безустанно взывал к Господу о помощи. И вдруг он услышал голос, который велел ему взять из храма икону Богородицы и вынести ее на крепостную стену. Иоанн немедленно пошел за ней, и в этот момент сами собой зазвонили соборные колокола. Икону установили на стене ликом к противникам, которые стали обстреливать процессию из луков. И одна стрела попала в изображение Девы Марии. Тогда икона сама обратилась лицевой стороной к Новгороду, и из нее потекли слезы... А на осаждающих город суздальцев нашел морок, они ослепли и стали избивать своих же товарищей. В ужасе и смятении враг бежал. Документальных подтверждений легенда не имеет, но следы от стрел на иконе есть.

Пресвятой Фото: commons.wikimedia.org Икона Пресвятой Богородицы «Знамение»

Еще одна легенда связана со временами Ивана Грозного, наверное, самыми страшными для новгородцев. Тогда царь отдал город на разграбление своим опричникам, и Волхов стал красным от крови. В разгар ужасной расправы на крест храма сел голубь и, увидев страшную картину, окаменел от страха. А вскоре к одному из местных монахов во сне снизошла Богородица и сказала, что голубь послан Новгороду в знак защиты. «Пока голубь будет на кресте Святой Софии, быть и городу в безопасности». Голубь и сегодня сидит на кресте — но в ХХ веке покинул его на несколько десятилетий.

15 августа 1941 года фашистские войска заняли Новгород. После артобстрелов крест с голубем был поврежден и повис на крепежных тросах, немецкий комендант города распорядился снять его совсем. Ценности из собора планово вывозились в Германию, а солдаты вермахта и испанской «Голубой дивизии» растаскивали золотую обшивку купола на сувениры. «Освободители от ига большевизма» вели себя как настоящие варвары, подчистую разграбив собор. Крест с голубем был отправлен в Испанию как трофей, после войны следы его затерялись. Лишь в 2002 году выяснилось, что крест находится в часовне музея Военно-инженерной академии Испании в Мадриде. После встречи президента России и короля Испании двумя годами спустя реликвия была торжественно возвращена на родину. Испанцам была подарена точная копия, изготовленная по заказу администрации области, — всё же бывшие оккупанты относились к священному символу со всем возможным уважением.

Собор_2 Голубь на кресте центрального купола Софийского собора в Великом Новгороде Фото: commons.wikimedia.org