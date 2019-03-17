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Паркетные тайны: Георгиевский зал меняет пол

В зале воинской славы идет первая за 170 лет масштабная реконструкция покрытия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Паркетные тайны: Георгиевский зал меняет пол
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2019-03-15 13:17:53
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Этот зал помнит звук шагов Николая I, улыбку Юрия Гагарина, знаменитый тост Сталина «За великий русский народ» и шляпку королевы Елизаветы II. Почти две сотни лет здесь отмечают самые знаменательные события: именно с Георгиевского зала начинается путь избранного президента на церемонию инаугурации, здесь встречают почетные делегации и произносятся послания Федеральному собранию. О том, сколько пород дерева ушло на изготовление паркета, почему Георгиевский зал хотели, но все-таки не переделали в столовую, чудесах, неслучайных совпадениях и императорском дресс-коде читайте в материале «Известий».

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Рисунки на полу

Еще с порога доносится оркестр совсем не духовых инструментов: стучит киянка, рычит пылесос, шуршит шлифовальная машина… Выравнивают, шпаклюют, новый паркет собирают, как пазл, прижимают скотчем и тут же подбивают. Так масштабно пол в самом большом и одном из самых торжественных залов Кремлевского дворца не меняли уже 170 лет.

«Тамерлану приписывают фразу: «Если ты сомневаешься в нашем величии, взгляни на наши постройки». Вот Георгиевский зал должен был соответствовать идее монархии: торжественный, ничего лишнего. Покрытие — почти ковровое, с необыкновенным рисунком академика Солнцева — должно было совершенно завораживать, — говорит главный архитектор проекта Ольга Галаничева. Ее фронт работ — 1200 кв. м. Кругом белесые фанерные листы, на которые укладывают новое покрытие.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Желтые лилии — из лимонного дерева, окантовка ромба — красное, ближе к сердцевине элемент из черного дерева. Розовый орнамент — из платана, на основной светлый фон взяли бук: со временем он станет твердым, словно камень. Всего использовали больше 20 пород. Некоторые названия, смеются специалисты, вообще непроизносимые и звучат как ругательства. Несколько пород пришлось заменить близкими по цвету и плотности — оригинальная древесина сейчас запрещена к вывозу из страны происхождения.

«Были сняты шаблоны с каждого, буквально с каждого сантиметра старого паркета. Время довольно сильно его попортило: клепка (паркетная дощечка. — Прим. ред.) истончилась, расслоилась, растрескалась. И это далеко не все дефекты», — говорит Ольга Евгеньевна.

«От старого покрытия мало что осталось, — кивает технолог Алексей Беломытцев. — Многое было просто нарисовано: рабочий слой полностью стерся, и местами элементы рисовали краской, а после покрывали лаком».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Все, что осталось от раритетного паркета, сейчас хранится у производителя нового покрытия. Почти все — у стены, между колоннами, можно заметить ценнейший экземпляр 1845 года с клеймом петербургского фабриканта Георга Мюллера. И тут стоит сказать пару слов о мастере, что буквально выстрадал каждый метр своей работы.

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Итак, август 1843 года. Георг Мюллер выиграл торги на изготовление паркета. Когда конкуренты запросили 175 и даже 200 рублей за квадратную сажень, Мюллер заверил, что сможет сделать работу по цене в 148 рублей. Документы подписаны, сроки обозначены — 2 года и 4 месяца, но тут вмешался злой рок и ушлые дельцы. Прознав о большом заказе, мастера фабрики запросили вдвое больше за работу: это вам не паркет класть в доме у какой-нибудь барыни, для государя-императора стараемся. Продавцы древесины тоже взвинтили цены. Мюллер сдался и попросил увеличить стоимость работ до 165 рублей серебром за квадратную сажень. Но стоило решить проблему с оплатой, как новая напасть: на фабрике вспыхнул пожар. Сгорела и древесина, и сушильня — пришлось потратить кровные на восстановление и просить об отсрочке на пять месяцев.

Зал воинской славы

Георгиевский зал еще называют залом воинской славы. Здесь по обе руки на мраморных панелях золотыми буквами выгравированы имена кавалеров ордена, а также полков, экипажей и батарей, удостоенных Георгиевских знамен. Впрочем, специалисты это определение считают слишком лирико-поэтическим.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Изначально это была не лирика, а политика, — замечает научный сотрудник Большого Кремлевского дворца Анастасия Павлова. — Еще на этапе проектирования дворца император Николай I решил, что залы дворца будут посвящены орденам, утвержденным в российском государстве. Почему в этом был политический смысл? Николай I считал, что это будет его благодарность тем людям, которые служили Отечеству и были награждены этими орденами. В каждом зале представлены знаки соответствующих орденов — крест, звезда — и цвета обивки: это цвет ленты, на которой носили крест. В Георгиевском зале было решено на стенах записать фамилии награжденных орденом и названия воинских частей и флотских экипажей, дабы прославлять армию, флот, героев».

Церемонию освящения дворца наметили на Пасху 1849 года. Сначала в одном из домовых храмов дворца отслужили пасхальную литургию, затем процессия крестным ходом прошла по всем залам.

«Освящал дворец митрополит Московский Филарет. В этом самом зале он произнес речь и назвал дворец вот так красиво: храмом славы победоносному русскому воинству — чертогом Георгия. Дал лирико-поэтическое определение, которое потом и разошлось».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Последняя дореволюционная запись была сделана в 1885 году. Следующая появилась только в 2008 году, после событий в Абхазии и Южной Осетии. Кстати, в зале вы не найдете имен награжденных за поход в Китай в 1900 году или героев русско-японской войны 1904–1905 годов, поэтому в 1990-х годах возникла идея восстановить справедливость и добавить новые имена.

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«Табличек еще много, но посчитали, что менять исторический облик в виде дополнительной тысячи человек — места могло бы и не хватить, — объясняет Анастасия Михайловна. — Совсем недавно мы отвечали на письмо, которое было адресовано в администрацию президента, но спустилось к нам, чтобы мы квалифицированно ответили по поводу всех этих надписей. Наверное, можно будет как-то решить вопрос: разместить на стенах или завести отдельные списки, которые будут храниться в зале. Но вообще в облик зала нельзя вносить изменения. По закону».

Кутузов-спаситель

Это сейчас менять облик запрещено, но были времена, когда часть залов Большого Кремлевского дворца изрядно натерпелась от советской власти. С 1919 года в Андреевском зале проходили собрания и съезды. Вместо тронного места — президиум. Не видно товарищам ничего из-за колонн? Долой колонны!

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Количество народа увеличивалось, пересаживались в следующий зал. Я читала документы: в основном речь шла об удобстве, создать более комфортные условия для проведения собраний, подумали: «А что если мы здесь стену сломаем…» — говорит Анастасия Павлова. И ведь сломали. Но вот Георгиевский зал не тронули. Во-первых, он меньше, чем два других вместе взятых. Во-вторых, где-то нужно было проводить официальные церемонии.

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«Все-таки те залы с обилием блеска, позолоты как-то не соответствовали новой идеологии. Георгиевский зал — строгий, элегантный, белый с золотом… Классика. А на стенах фамилии героев: Кутузов, Барклай де Толли… Напоминание о героическом прошлом».

Кстати, говорит Анастасия Павлова, в 1920-е годы подумывали превратить Георгиевский зал в столовую, где можно было кормить толпы товарищей-заседателей. Но в итоге решили вопрос по-другому: соорудили пристройку к дворцу, а в ней — буфет, который в 1993-м снесли.

Закрепили на самом верху

В 2014 году в Георгиевском зале скрепили подписями исторический документ — договор о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Какая была церемония! — вспоминает Анастасия Михайловна. — У всех, даже у прожженных политиков, были слезы радости.

Стол поставили аккурат под изображением Георгия Победоносца, у двери. Но мало кто знает, а цепкий взгляд журналистов не заметил удивительную деталь: случайно выбранное место оказалось неслучайным.

«Видите вот эти статуи? — Анастасия Михайловна указывает на задрапированные от пыли мраморные фигуры, что венчают колонны. — Они символизировали территории, покоренные русскими войсками, вошедшие в состав империи. Ведь это еще европейская традиция: представлять государство в виде женских фигур, облаченных в античные одежды. Пермь, Вятка, Казань, Астрахань, Сибирь, Малороссия… Земли, которые постепенно входили в состав государства. И статуя, рядом с которой подписывался документ, — Таврия, присоединенная к России в 1783 году, то есть Таврическое царство, Крым».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Позже, говорит Анастасия Михайловна, о совпадении рассказали президенту. Как отреагировал глава государства, загадка. Возможно, поднял указательный палец вверх и произнес: «Во-о-от!»

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Эффект неразорвавшейся бомбы

В 1941 году немецкие бомбардировщики загудели над Москвой. Более 5 тыс. зданий были разрушены или повреждены по всей столице. Только Кремль пережил восемь бомбардировок, когда было сброшено 15 фугасных, две осветительные, 151 зажигательная и одна наливная бомба (200-литровая бочка нефти). На время бомбежки рубиновые звезды погасили, сняли кресты с позолоченных куполов, срочно возводили макеты городских зданий.

В ночь на 22 июля, в первую бомбардировку Кремля, одна из первых сброшенных бомб пробила кровлю и свод Георгиевского зала. Удивительно, но фугасная авиационная бомба весом в 250 кг не разорвалась, но раскурочила около четырех квадратных метров паркета — снаряд с аммоналом развалился, образовав бесформенную воронку.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Не считая многочисленных следов от каблуков, это был единственный случай, когда паркету был нанесен серьезный ущерб. Историки иначе как чудом произошедшее не называют. И кто знает, может, сам святой Георгий Победоносец уберег дворец от катастрофы.

Кстати, уже на чердаке Большого Кремлевского дворца нашли еще одну бомбу, зажигательную. Снаряд весом в 1 кг тоже каким-то чудом не разорвался.

Дворцовый дресс-код

Пока мастера зачищают фанерную основу, невозможно оторвать глаз от огромных люстр, что гроздьями свисают с потолка. Электрические, убранные в специальные чехлы — когда-то их венчали сотни свечей и прилагалась сетка. А как же: воск плавится, а тут богатый паркет и нарядные дамы — вдруг упадет горячая капля на оголенное плечо или, не дай бог, угодит в декольте.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Обычно дамы ходили в вырезных платьях (с открытыми плечами. — Прим. ред.). Причем нельзя было что-то накинуть на себя, не получив разрешения императора, — рассказывает Анастасия. — Вид платья был строго утвержден, а не кто во что горазд. Одна из фрейлин, пожилая дама, боялась простудиться. И она спрашивала разрешение у государя-императора, можно ли надеть пелеринку или накидку. Все это оговаривалось».

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«Не то что император — даже последний камер-лакей его бы не подпустил. Обслуга была воспитанной, понимала, какие существуют правила при дворе, правила воспитания в семье. Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича (Сандро). Тифлис. За столом сидит вся семья, и его младшего брата кто-то спросил: «А кем ты хочешь стать?» На что этот ребенок, уже великий князь, ответил: «А я хочу стать художником-пейзажистом». Все сидящие за столом посмотрели на него с таким презрением, и даже лакей, который разносил мороженое, оставил его без сладкого».

Ямочный ремонт

Почему нельзя было отремонтировать паркет частично — практикуют же в стране ямочный ремонт? Там подлатали, здесь подкрасили — и еще лет двести прослужит.

«Можно что-то зашить ветхое, заштопать, но в другом месте все равно порвется, — говорит Анастасия Михайловна. — Это лишние деньги. Если уж делать, то сразу хорошо, если есть такая возможность».

И вот пример. В 1968 году Георгиевский зал закрыли на масштабный ремонт: почти год его приводили в порядок и заменили около 30% покрытия. Увы, сроки были сжатые, так что идеального вида паркета добиться не получилось.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Реставраторы были вынуждены отказаться от циклевки паркета вручную, применили паркетно-шлифовальные машины, от которых появились круги и царапины. Начали покрывать лаком, а он оказался с истекшим сроком годности. Это не сплетни, есть реальный отчет о реставрационных работах, — говорит Анастасия Павлова. — Лак загустел, образовались наплывы и потеки. Только в 1999 году поверхность пола очистили от этого лака, нанесли другой, но все равно как не покрывай, а старое есть старое».

По словам Анастасии Михайловны, исторический паркет можно было бы сохранить, но в одном случае — законсервировать и показывать зал от двери.

«Но это же дворец, а не экспозиционное помещение: огромное количество мероприятий, гостей, — объясняет специалист. — Либо статус дворца менять, либо менять паркет. Третьего не дано».

Обновленный паркет опробуют уже совсем скоро — 9 мая.

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