Акции прошли у посольств недружественных стран с призывом не переписывать историю

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты» провели у посольств 14 недружественных государств в Москве выставки-перформансы под слоганом «Правду и память не отменить!». Об этом 8 мая рассказал «Известиям» председатель МГЕР Антон Демидов.

В преддверии Дня Победы более 5 тыс. активистов организовали у посольств европейских государств акции, в ходе которых призвали европейские государства помнить правду о Великой Отечественной войне.

«Сегодня многие европейские государства запрещают использовать символ Великой Победы. Это недопустимо. Они забывают о том, что именно наши солдаты в годы Великой Отечественной войны ценой миллионов своих жизней освободили их города от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии Дня Победы мы решили напомнить, благодаря кому европейские города сейчас живут мирной жизнью и развиваются. Акцию единовременно провели у 14 европейских посольств», — рассказал Демидов.

Акции прошли у посольств Польши, Украины, Румынии, Болгарии, Молдавии, Латвии, Норвегии, Чехии, Словакии, Литвы, Эстонии, Македонии, Словении и Австрии. Перед зданиями установили плакаты и репродукции картин с фрагментами истории освобождения европейских городов, в том числе их столиц, от немецко-фашистских захватчиков и оккупантов. Изображения сопровождались подборкой цитат высказываний-благодарностей за освобождение и подвиг советских солдат, а также оценками советской армии — освободительницы политиками и известными людьми прошлого.

Попытки переписать и исказить историю на Западе наблюдаются не первый год. На фоне обострившейся русофобии страны Европы сносят памятники советским воинам и запрещают памятные мероприятия.

8 мая в нескольких городах Литвы были совершены акты вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны.

Шествия «Бессмертного полка» в этом году запрещены в ряде зарубежных стран. 28 апреля новость об этом пришла из США. В тот же день ее запретили и в Ирландии. 22 апреля шествие также запретили власти Эстонии.

Помимо прочего администрация Белого дома, публикуя поздравления с 75-летием Победы над нацизмом два года назад, заявляла, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда побеждает. В конце концов так и происходит».

Роль советского народа, переломившего ход Второй мировой и понесшего наибольшие потери, не упоминалась. Посольство России в США тогда призвало Вашингтон отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.