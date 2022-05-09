Как принять участие в акции «Бессмертный полк» в Москве 9 мая

9 мая в 15:00 в Москве начнется акция «Бессмертный полк», в которой смогут принять участие все жители и гости столицы. Это шествие впервые за последние два года пройдет в очном формате — в России отменены санитарные ограничения, действовавшие из-за пандемии коронавируса.

Сбор участников — в 12:00. Колонны будут формироваться на выходе из станций метро «Белорусская», «Динамо» и «Маяковская».

Свою поездку следует планировать с учетом того, что в День Победы будут закрыты станции метро «Пушкинская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Тверская», «Чеховская», «Площадь Революции» и «Театральная». Также перекроют движение на некоторых улицах Москвы.

Маршрут «Бессмертного полка»: по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Его длина составляет 7 км.

Чтобы присоединиться к акции, нужно прийти в назначенные время и место. С собой взять фотографию или несколько снимков предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также документ, удостоверяющий личность. Приветствуется праздничная символика: российские флаги и Знамена Победы, георгиевские ленты и др.

Запрещено проносить алкогольные напитки, колющие и режущие предметы. В целях безопасности — личной и других участников — организаторы не советуют приезжать на велосипедах, роликах или скейтбордах. Собак и других домашних животных придется оставить дома.

Желательно надеть удобную обувь, комфортную одежду, головной убор. При выборе наряда лучше всего отталкиваться от прогноза погода. Синоптики сообщают, что может быть прохладно и ветрено. Днем температура воздуха достигнет +8…+13 градусов. Не исключен дождь.

Столичные власти напоминают, что портрет родственника можно бесплатно напечатать в «Моих документах». Сотрудники в центров госуслуг помогут составить анкету ветерана и выдадут снимок. Все изображения будут отсканированы и дополнительно размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».

Организаторы ожидают, что к шествию могут присоединятся более миллиона человек.

Помимо столицы, акции пройдут во многих населенных пунктах России и за рубежом.

Сохранился и онлайн-формат «Бессмертного полка». Особое внимание уделят предотвращению провокаций с загрузкой фото нацистов, в том числе и украинских.

Подробная программа мероприятий 9 Мая — в материале «Известий». Прямая трансляция парада Победы и эксклюзивные репортажи — на телеканале «Известия».