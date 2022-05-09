«Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды»

Российские солдаты сегодня продолжают подвиг своих предков, в 1945-м одержавших победу над нацистской Германией. Об этом заявил Владимир Путин, выступая 9 мая на главном военном параде в Москве по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 2022 году действия армии РФ на Украине стали вынужденным решением: на тот момент шла не только открытая подготовка к карательной операции в Донбассе, но и ко вторжению в Крым, подчеркнул он. Глава государства подтвердил, что власти окажут максимальную поддержку детям погибших и раненых участников спецоперации на Украине. Всего в этот день парады в честь праздника Победы прошли в 28 городах страны. При этом, отмечают эксперты, новинки военной техники вооруженные силы РФ сегодня демонстрируют не только на торжественных мероприятиях, но и в реальных условиях — на поле боя.

«В открытую шла подготовка»

В нынешнем году к выступлению Владимира Путина 9 мая было приковано повышенное внимание всего международного сообщества в связи с конфликтом на Украине. В 2022-м на главный парад в Москве не были приглашены зарубежные лидеры. И хотя прибытия французских и немецких политиков в сложившейся ситуации вряд ли кто-то ожидал, визит белорусского президента Александра Лукашенко в российскую столицу никого бы не удивил.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров тем, что в 2022 году не отмечается юбилейная дата с момента победы над нацистской Германией и ее союзниками. Собственно, по этой причине российская сторона не стала отправлять пригласительные письма. Впрочем, участие иностранных политиков в торжествах было не самым важным вопросом, которые в последнее время волновал российскую и зарубежную общественность.

В преддверии Дня Победы многие иностранные СМИ активно обсуждали, что именно российский президент скажет с трибуны на Красной площади. Однако никаких объявлений войны или запуска всеобщей мобилизации, о которых заявляли некоторые «осведомленные» эксперты, не случилось. Поздравляя россиян с праздником и рассказывая о подлинном патриотизме тех, кто боролся с врагом в годы Второй мировой войны, глава государства заявил о неизбежности специальной операции, начавшейся 24 февраля.

Сегодня вы защищаете то Владимир Путин приветствует ветеранов перед началом военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий, — заявил Владимир Путин. — Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным.

По словам президента, опасность росла с каждым днем и на этом фоне Россия дала упреждающий отпор агрессии. Глава государства высказался и о несправедливой системе международных отношений, которая выстроилась после окончания холодной войны. Во время своего выступления Владимир Путин напомнил о недавних переговорах по поводу гарантий безопасности, которые Москва пыталась вести с Вашингтоном и НАТО .

РФ еще в декабре прошлого года передала в США и Брюссель проекты соглашений, с помощью подписания которых хотела добиться решения сразу нескольких задач: дальнейшего нерасширения НАТО на восток за счет постсоветских стран, отказа западных государств от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ и возврата военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Европе к состоянию 1997 года. Впрочем, найти общий язык со странами НАТО по этим вопросам Россия так и не смогла.

— Соединенные Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать, — сказал Владимир Путин. — Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам.

Сегодня вы защищаете то Владимир Путин произносит речь на параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Владимир Путин обратился к американским ветеранам, которым, по его данным, фактически запретили ехать на парад в Москву.

— Хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую Победу, — сказал он. — Мы чтим всех воинов союзнических армий — американцев, англичан, французов, — участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм.

Российские солдаты сейчас, по сути, продолжают подвиг своих предков, которые одержали победу над нацистской Германией, убежден президент РФ.

— Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою, прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья, — сказал он. — И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины.

Владимир Путин напомнил, что в параде на Красной площади принимают участие и военнослужащие, которые прибыли непосредственно из зоны боевых действий. Глава государства пообещал, что власти будут помогать семьям погибших солдат и особая поддержка будет оказана детям погибших и раненных участников военной операции. В этот же день стало известно, что соответствующий указ уже подписан. Детям участников спецоперации выделят специальную квоту в 10% мест в высших учебных заведениях, а дети погибших или получивших ранение смогут поступить без экзаменов. Также без экзаменов их смогут зачислить и в кадетские корпуса, суворовские и нахимовские военные училища.

Сегодня вы защищаете то Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Фото: РИА Новости/Антон Новодережкин

Сейчас как никогда важно помнить об общей победе союзников над нацизмом в 1945 году, уверен латышский историк Янис Кузинс. По его словам, мир сегодня находится на перепутье, когда любое неправильное решение может обернуться началом глобального конфликта.

— Стоит иметь в виду, что перед началом первой и второй мировых войн тоже никто не предполагал, чем все закончится. Сейчас самое важное – остановить кровопролитие на Украине и в Донбассе, — отметил он в беседе с «Известиями».

Техника на марше

Шествие войск возглавил командующий парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Первыми на Красную площадь по традиции вышли барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. За ними проследовали военнослужащие батальона Почетного караула, они пронесли государственный флаг РФ, знамя Победы и знамя Вооруженных сил. Затем по Красной площади промаршировали расчеты воспитанников суворовских и нахимовского училищ, Кронштадтского морского кадетского военного корпуса и движения «Юнармия».

Один за другим прошли по Красной площади расчеты военных учебных заведений: Общевойсковой академии, Военного университета Минобороны, Военной академии материально-технического обеспечения, Михайловской военной артиллерийской академии, учебных заведений ВКС, ВМФ, РВСН и других родов войск.

Сегодня вы защищаете то Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В составе парадного расчета Воздушно-десантных войск по Красной площади прошли участники военной операции, прибывшие для участия в торжественной церемонии непосредственно из Донбасса.

За десантниками торжественным маршем мимо трибун проследовали парадные расчеты Московского пограничного института ФСБ, Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, а также 45-й отдельной гвардейской Берлинской инженерной бригады и 38-й отдельной железнодорожной бригады.

По Красной площади прошла рота военной полиции, за ней — рота МЧС и парадные расчеты Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Росгвардии и Всероссийского казачьего общества.

Сегодня вы защищаете то Парадный расчет кубанских казаков на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Завершали пешую часть парада расчеты соединений Западного военного округа: 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, 4-й гвардейской танковой дивизии, 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Замыкали колонну по традиции курсанты Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ).

Механизированную часть парада открыл танк Победы Т-34-85. Вслед за колонной машин времен Великой Отечественной войны на площадь вышли современные боевые машины «Тайфун-ВДВ», «Тайфун-К» и «Тайфун-К» с БМДУ. Затем были представлены боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок», БМП-3 и «Курганец».

За техникой мотострелковых войск проследовали танки. В этом году было представлено три типа боевых машин — Т-72Б3, Т-90М «Прорыв» и «Армата». Следом проехали бронетранспортеры БТР-82А, установки РСЗО «Торнадо-Г», оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», самоходные гаубицы «Мста-С».

Войска ПВО в этом году представили зенитно-ракетные комплексы Тор-М2 и Бук-М3, а также новейшие системы большой дальности С-400 «Триумф». Представители Воздушно-десантных войск прошли по Красной площади на боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка». За ними выехали тягачи с боевыми многофункциональными робототехническими комплексами «Уран-9». Эти системы оснащены пулеметом, автоматической 30-мм пушкой 2А72 и огнеметами «Шмель-М».

Сегодня вы защищаете то Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ «Ракушка» на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вслед за ними по Красной площади проследовали бронеавтомобили «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет» и стратегические ракетные комплексы «Ярс» — основная система вооружения Ракетных войск стратегического назначения. Замкнули парадный строй колесные бронетранспортеры «Бумеранг».

Всего в военном параде приняли участие 11 тыс. человек, 131 единица военной техники. После завершения прохода войск и техники Владимир Путин отправился в Александровский сад, где возложил цветы к Могиле неизвестного солдата.

Прошли по плану

Вооруженные силы сегодня демонстрируют новейшие образцы техники не на параде, а в ходе боевых действий, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

– Из новинок, которые в последние годы впервые представляли широкой публике на парадах 9 мая, сейчас активно работают такие образцы, как оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», – отметил он. – Мы показываем, что крылатыми подобного класса обладают не только американцы, они есть и у нас. Российская армия показывает, как крылатые ракеты с высокой точностью поражают объекты военной инфраструктуры. Работают новейшие системы ПВО – «Тор-М2», «Бук-М» и «Бук-М3», ранее не засветившиеся в реальных боевых действиях. И эти комплексы показывают себя очень эффективно. Судя ко количеству сбитых воздушных целей, мы уже уничтожили весь воздушный арсенал украинской армии. И если сейчас там что-то и летает, то это, в основном, спосорская помощь советского происхождения.

Сегодня вы защищаете то Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В Москве и в Санкт-Петербурге 9 мая была отменена воздушная часть парада – по погодным условиям. В остальном же торжественные церемонии прошли по плану. В Петербурге на дворцовой площади в парадном строю прошли около 4 тысяч военнослужащих, а в механизированной части было задействовано порядка 100 единиц техники, в том числе береговые ракетные комплексы «Бастион». В Екатеринбурге в параде приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих и 50 машин. В параде во Владивостоке было задействовано 1,8 тыс. военнослужащих, тысяча из которых – военные моряки.

Всего по случаю 77-й годовщины Победы парады прошли в 28 российских городах, в том числе в Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске. В городах демонстрировали разные образцы техники времен Великой Отечественной войны. Но самое оригинальное было в Уссурийске – там парад открыл знаменитый МС-1 – первый серийный танк советской разработки, а за ним по центральной площади города прошла легендарная машина БМ-21 «Катюша».