Путин высоко оценил подготовку и проведение парада на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

«Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной», — сказал он.

Салюков напомнил, что авиационную часть парада не удалось провести.

«У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то, что видели, уже впечатляет», — уточнил генерал.

По его словам, подготовка к параду началась еще в декабре. Салюков отметил, что поблагодарил всех командиров за то, что служащие «воодушевленно, настойчиво прошли в сложных условиях по Красной площади».

В параде Победы на Красной площади участвовали 11 тыс. военных. Прошли 33 парадных расчета. В состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники.

Кроме того, российский лидер выступил на параде, произнеся речь по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. После этого Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В День Победы в России проходят парады в 28 городах. По информации Минобороны, в них задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов.