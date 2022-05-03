Красная площадь будет закрыта до 9 мая включительно. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея.

«Красная площадь закрыта до 9 мая включительно, в это время музейный магазин на Никольской будет закрыт. Вход для посетителей в Исторический музей — через вход 3 у памятника Жукову. Вход в Покровский собор осуществляется со стороны Васильевского спуска», — говорится в Telegram-канале музея.

До этого сообщалось, что в Москве перекроют движение по ряду улиц в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы. В частности, 4 мая будут перекрыты участки улицы Тверской от Моховой улицы до Тверского бульвара, а также от Большой Бронной до Большой Садовой улицы; участок 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой до улицы Гашека.

28 апреля в Москве на Красной площади состоялась первая ночная тренировка к военному параду 9 Мая. В репетиции приняли участие пешие парадные расчеты и механизированная колонна. 18 апреля Минобороны РФ сообщило, что в военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в этом году примут участие 11 тыс. военных.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.