Прямой эфир

Красная площадь будет закрыта до 9 мая

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Красная площадь будет закрыта до 9 мая включительно. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея.

Мы за ценой не постоим: русские жители Латвии протестуют против «отмены» 9 мая
В Прибалтике продолжают бороться с памятью о победе над фашизмом

«Красная площадь закрыта до 9 мая включительно, в это время музейный магазин на Никольской будет закрыт. Вход для посетителей в Исторический музей — через вход 3 у памятника Жукову. Вход в Покровский собор осуществляется со стороны Васильевского спуска», — говорится в Telegram-канале музея.

До этого сообщалось, что в Москве перекроют движение по ряду улиц в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы. В частности, 4 мая будут перекрыты участки улицы Тверской от Моховой улицы до Тверского бульвара, а также от Большой Бронной до Большой Садовой улицы; участок 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой до улицы Гашека.

28 апреля в Москве на Красной площади состоялась первая ночная тренировка к военному параду 9 Мая. В репетиции приняли участие пешие парадные расчеты и механизированная колонна. 18 апреля Минобороны РФ сообщило, что в военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в этом году примут участие 11 тыс. военных.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022