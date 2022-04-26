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Движение на ряде улиц в Москве перекроют из-за подготовки ко Дню Победы

Движение на ряде улиц в Москве перекроют 28 апреля и 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
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В Москве перекроют движение на ряде улиц в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы. Ограничения будут действовать 28 апреля и 4 мая. Об этом 26 апреля сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

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В частности, будут перекрыты участки улицы Тверской от Моховой улицы и до Тверского бульвара, а также от Большой Бронной до Большой Садовой улицы; участок 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой до улицы Гашека.

Также полное перекрытие будет на Большой Никитской улице от Моховой до Романова переулка, на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской улицы и на других участках.

По разным участкам ограничения введут с 17:30 или с 22:00 до окончания мероприятий.

18 апреля Минобороны РФ сообщило, что в военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве в этом году примут участие 11 тыс. военных.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате.

При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

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