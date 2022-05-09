Где смотреть салют на День Победы в Москве
9 мая отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади торжества начнутся в 10:00. В прямом эфире московский парад покажет телеканал «Известия». На протяжении дня россияне, держа в руках портреты предков, смогут принять участие в акции «Бессмертный полк», посетить концерты и выставки. Завершит праздник фейерверк.
В столице салют запустят из семи десятков самоходных установок. В небо выпустят свыше 11 тыс. огней. «Известия» публикуют список площадок с разбивкой по округам, где с 22:00 можно будет наблюдать яркие залпы. Продолжительность мероприятия — около 10 минут.
ЦАО:
- Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 9),
- Лужники (Лужнецкая набережная),
- Таганский парк (Таганская улица, владения 40–42),
- Сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, владение 3),
- Парк «Красногвардейские пруды»,
- Сад имени Баумана (Старая Басманная улица, владение 15а, строение 4),
- Москворецкая набережная (между парящим и Большим Москворецким мостами).
ЗАО:
- Парк Победы на Поклонной горе, аллея Партизан,
- Парк Победы на Поклонной горе, на холме у входной площадки,
- Улица Заречье, дом 3,
- Около культурного центра «Рублево» (улица Василия Ботылева, дом 43).
СВАО:
- ВДНХ (площадь между северными воротами ВДНХ и улицей Сельскохозяйственной),
- Парк «Яуза» (рядом с домом 43а на Енисейской улице),
- Лианозовский парк (Угличская улица, дом 13),
- Парк «Чермянка» (район Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда).
СЗАО:
- Парк «Митино» (улица Рословка, дом 5, на территории за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»),
- Парк «Северное Тушино» (улица Свободы, владения 50–70).
САО:
- Парк Дружбы (улица Фестивальная, дом 2б).
ВАО:
- Парк «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1),
- Измайловский парк (аллея Большого Круга, дом 7),
- Измайловский парк (территория городка имени Баумана),
- Перовский парк (улица Лазо, владение 7).
ЮАО:
- Парк «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а),
- Зона набережной Москвы-реки (район улицы Борисовские Пруды).
ЮЗАО:
- Парк «Усадьба Воронцово» (Воронцовский парк, дом 3),
- Южное Бутово (улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда),
- Парк 50-летия Октября (улица Удальцова, владение 22),
- Район Обручевский (территория универсальной спортивной площадки).
ЮВАО:
- Парк Кузьминки (улица Заречье, площадка РОСТО).
ЗелАО:
- Парк Победы (нижняя площадка фонтана на берегу пруда).
ТиНАО:
- Городской округ Щербинка (улица Театральная, дом 1а, рядом с Дворцом культуры городского округа Щербинка в городе Москве),
- Троицк (улица Физическая, территория Троицкого обособленного подразделения Физического института имени Лебедева РАН),
- Поселение Краснопахорское, рядом с парком Победы (улица Октябрьская, территория велотрека),
- Поселение Роговское, поселок Рогово (рядом с домом 1а на улице Юбилейной).
Помимо столицы, торжественные парады пройдут в 27 городах России.
В канун праздника пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что ничего не сможет омрачить настроение в День Победы.
Подробная программа мероприятий 9 Мая — в материале «Известий».