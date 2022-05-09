Где смотреть салют на День Победы в Москве

9 мая отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади торжества начнутся в 10:00. В прямом эфире московский парад покажет телеканал «Известия». На протяжении дня россияне, держа в руках портреты предков, смогут принять участие в акции «Бессмертный полк», посетить концерты и выставки. Завершит праздник фейерверк.

В столице салют запустят из семи десятков самоходных установок. В небо выпустят свыше 11 тыс. огней. «Известия» публикуют список площадок с разбивкой по округам, где с 22:00 можно будет наблюдать яркие залпы. Продолжительность мероприятия — около 10 минут.

ЦАО:

Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 9),

Лужники (Лужнецкая набережная),

Таганский парк (Таганская улица, владения 40–42),

Сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, владение 3),

Парк «Красногвардейские пруды»,

Сад имени Баумана (Старая Басманная улица, владение 15а, строение 4),

Москворецкая набережная (между парящим и Большим Москворецким мостами).

ЗАО:

Парк Победы на Поклонной горе, аллея Партизан,

Парк Победы на Поклонной горе, на холме у входной площадки,

Улица Заречье, дом 3,

Около культурного центра «Рублево» (улица Василия Ботылева, дом 43).

СВАО:

ВДНХ (площадь между северными воротами ВДНХ и улицей Сельскохозяйственной),

Парк «Яуза» (рядом с домом 43а на Енисейской улице),

Лианозовский парк (Угличская улица, дом 13),

Парк «Чермянка» (район Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда).

СЗАО:

Парк «Митино» (улица Рословка, дом 5, на территории за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»),

Парк «Северное Тушино» (улица Свободы, владения 50–70).

САО:

Парк Дружбы (улица Фестивальная, дом 2б).

ВАО:

Парк «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1),

Измайловский парк (аллея Большого Круга, дом 7),

Измайловский парк (территория городка имени Баумана),

Перовский парк (улица Лазо, владение 7).

ЮАО:

Парк «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а),

Зона набережной Москвы-реки (район улицы Борисовские Пруды).

ЮЗАО:

Парк «Усадьба Воронцово» (Воронцовский парк, дом 3),

Южное Бутово (улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда),

Парк 50-летия Октября (улица Удальцова, владение 22),

Район Обручевский (территория универсальной спортивной площадки).

ЮВАО:

Парк Кузьминки (улица Заречье, площадка РОСТО).

ЗелАО:

Парк Победы (нижняя площадка фонтана на берегу пруда).

ТиНАО:

Городской округ Щербинка (улица Театральная, дом 1а, рядом с Дворцом культуры городского округа Щербинка в городе Москве),

Троицк (улица Физическая, территория Троицкого обособленного подразделения Физического института имени Лебедева РАН),

Поселение Краснопахорское, рядом с парком Победы (улица Октябрьская, территория велотрека),

Поселение Роговское, поселок Рогово (рядом с домом 1а на улице Юбилейной).

Помимо столицы, торжественные парады пройдут в 27 городах России.

В канун праздника пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что ничего не сможет омрачить настроение в День Победы.

Подробная программа мероприятий 9 Мая — в материале «Известий».