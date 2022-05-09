ВСУ обстреляли ракетами Херсон во время акции «Бессмертный полк»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Херсону ракеты системы «Ураган». Они сбиты российскими военными, сообщает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Как уточняет журналист, всего было выпущено восемь ракет по центру города, где проходило шествие «Бессмертного полка».

По информации корреспондента «РИА Новости», в городе были слышны звуки взрывов, работает противовоздушная оборона. Сотрудник российского силового ведомства рассказал агентству, что пять целей были сбиты ориентировочно в районе Чернобаевки, они были направлены на северную часть Херсона.

Как уточнил ТАСС глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, ракеты были выпущены со стороны Николаева.

Как ранее сообщалось, 9 мая в Херсоне началось торжественное празднование Дня Победы, было организовано шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Местные жители вышли на улицы с плакатами и флагами.

Также в понедельник Народная милиция Луганской Народной Республике рассказала, что подразделения ПВО сбили на подлете к селу Новая Астрахань ракету, выпущенную из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Жертв нет, сработала система экстренного оповещения населения.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что украинские военные нанесли ракетный удар по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области 7 мая. Был разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведение специальной операции по защите Донбасса. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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