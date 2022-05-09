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ВСУ обстреляли ракетами Херсон во время акции «Бессмертный полк»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Херсону ракеты системы «Ураган». Они сбиты российскими военными, сообщает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

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Как уточняет журналист, всего было выпущено восемь ракет по центру города, где проходило шествие «Бессмертного полка».

По информации корреспондента «РИА Новости», в городе были слышны звуки взрывов, работает противовоздушная оборона. Сотрудник российского силового ведомства рассказал агентству, что пять целей были сбиты ориентировочно в районе Чернобаевки, они были направлены на северную часть Херсона.

Как уточнил ТАСС глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, ракеты были выпущены со стороны Николаева.

Как ранее сообщалось, 9 мая в Херсоне началось торжественное празднование Дня Победы, было организовано шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Местные жители вышли на улицы с плакатами и флагами.

Также в понедельник Народная милиция Луганской Народной Республике рассказала, что подразделения ПВО сбили на подлете к селу Новая Астрахань ракету, выпущенную из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Жертв нет, сработала система экстренного оповещения населения.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что украинские военные нанесли ракетный удар по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области 7 мая. Был разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведение специальной операции по защите Донбасса. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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