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Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве и области 9 мая

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Москвичи на прогулке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и до 12 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 9 мая. Прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла, ночью — от +3 до +5 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют до 12 градусов выше нуля в дневное время суток и от 0 до +5 градусов — в ночное.

Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 6-11 м/с и порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее, 6 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о прохладной и ветреной погоде в День Победы 9 мая. Синоптик также предположил, что в этот день над Москвой разгонят облака.

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