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Вильфанд спрогнозировал прохладную и ветреную погоду в Москве 9 мая

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в День Победы 9 мая ожидается прохладная и ветреная погода.

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В беседе с агентством городских новостей «Москва» в пятницу, 6 мая, Вильфанд уточнил, что эти прогнозы — предварительные и еще будут корректироваться. Между тем, по его словам, столица окажется на восточной периферии антициклона, произойдет снижение температуры, прогнозируется северный ветер.

В ночное время столбики термометров покажут +3…+8 градусов, днем потеплеет до +8…+13 градусов. Ожидается облачность, временами дожди, пишет РИАМО.

Синоптик напомнил, что в День Победы в Москве разгоняют облака. Соответствующее решение принимается за день.

«Я думаю, что есть вероятность так называемых активных воздействий, которые уменьшают осадки, думаю, что они будут», — заключил Вильфанд.

Как напоминает REGNUM, в параде на Красной площади в День Победы примут участие 11 тыс. человек, 131 образец боевой техники и 77 летательных аппаратов.

Во вторник, 10 мая, в столице также ожидаются осадки, пишет RT.

5 мая в столичной мэрии сообщили, что салюты в честь Дня Победы, 9 Мая, пройдут в Москве в 22.00 на 36 площадках. Также в этот день в Москве состоится акция «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в традиционном формате — офлайн. Шествие начнется в 15:00. Сбор участников — в 12:30. Присоединиться к акции можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская».

Ожидается, что в этом году к шествию присоединится более 1 млн человек.

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