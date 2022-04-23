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Покусаться на жизнь: сезон активности клещей затянется из-за погоды

С начала года за помощью к медикам уже обратились почти 1,5 тыс. человек
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Покусаться на жизнь: сезон активности клещей затянется из-за погоды
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2022-04-22 17:54:37
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Из-за прохладной и влажной весны сезон активности клещей в этом году затянется, считают эксперты. По мнению синоптиков, такая погода продлится до середины мая. С начала 2022 года по поводу укусов клещами к медикам уже обратились почти 1,5 тыс. человек. Больше всего жалоб зафиксировано в Ростовской области, Приморском, Краснодарском краях и Туве, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

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Нехорошая активность

Сезон активности клещей в этом году может затянуться. Связанно это с сырой и прохладной весной, рассказала «Известиям» заведующая лабораторией ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов РАН профессор Галина Карганова. Клещи активизируются при среднесуточной температуре +6 градусов.

— Чем погода более прохладная и влажная, тем для них лучше. В тех регионах, где установилась такая погода, они будут активны достаточно долго — до июльской жары. В мае люди начнут выезжать на дачи, и клещи с большим удовольствием будут нападать, — предупредила эксперт.

Синоптики подтвердили, что как минимум до середины мая жаркой погоды ожидать не стоит.

— Конец апреля и начало мая в центральной России будут прохладными, но в целом погода соответствует климатической норме. Днем температура воздуха составит +13…+16 градусов, выпадет незначительное количество осадков, — сообщил «Известиям» ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

Покусаться на жизнь
клещи
Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Всего в России с начала года по поводу укусов клещами к медикам обратились 1475 человек (по состоянию на 17 апреля). Больше всего случаев в Ростовской области (136), Приморском крае (106), Краснодарском крае (85), Туве (81) и Алтайском крае (79), сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что количество обращений пострадавших к медикам не превышает средние показатели прошлых лет, а случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано.

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Чем дольше, тем хуже

В зависимости от среды обитания клещи делятся на лесных и степных. Вторые выходят на охоту раньше, так как открытые пространства быстрее освобождаются от снега и прогреваются. По словам Галины Каргановой, за последние 10 лет их популяция увеличилась.

— Среди лесных клещей, в свою очередь, есть два вида. Одни живут в Европе и на юго-западе России, у них второй пик активности наступает в августе-сентябре. Другие — таежные клещи, проживающие в Сибири и на северо-востоке, — активизируются только весной, — рассказала эксперт.

Клещи переносят большое количество опасных инфекций: энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, клещевой возвратный тиф, туляремия, бабезиоз.

— Наиболее опасный вирус — энцефалит. Он вызывает высокую температуру, вплоть до 39 градусов. Может проявляться и менингеальный синдром с сильными головными болями, ригидностью мышц шеи и рвотой. Наиболее страшное при энцефалите — это последствия. Человек, который перенес вирус, может остаться инвалидом: высока вероятность паралича, — рассказал «Известиям» врач-иммунолог Николай Крючков.

Покусаться на жизнь
лаборатория
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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По данным Роспотребнадзора, в 2021 году клещей, зараженных вирусным энцефалитом, обнаружили в 48 регионах страны. Например, в Ленинградской области они встречались на всей территории, в Подмосковье — только в Дмитровском и Талдомском районах, а в Санкт-Петербурге — в Колпинском, Красносельском, Курортном, Приморском, Петродворцовом и Пушкинском районах. В Москве таких клещей обнаружено не было.

— Люди сейчас достаточно хорошо информированы об опасностях, которые несут эти паукообразные. Но немногие знают, что их личинки и нимфы также могут нанести вред человеку. Самка клеща может отложить тысячу яиц. Личинки очень маленькие, меньше макового зернышка, и бледные. Заметить их крайне сложно. Они предпочитают нападать на мышей, но могут присосаться и к детям, потому что у них тонкая кожа. Нимфы клещей тоже невелики. И те, и другие являются носителями тех же заболеваний, что и взрослые особи, — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что вероятность заболеть при укусе клеща зависит от дозы, которую получил человек. Поэтому чем быстрее убрать с поверхности тела вредителя, тем меньше опасность.

— Американские ученые считают, что для того, чтобы заразиться боррелиями (вид бактерий, переносимых клещами. — «Известия»), нужно 18 часов питания клеща. Наши эксперименты показали, что 14. Небольшая доля клещей имеет боррелии в слюне, они заразны в первые часы укуса, — добавила эксперт.

Покусаться на жизнь
клещ
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Что делать при укусе клеща

Что касается энцефалита, то вирус попадает в организм человека моментально, в первые минуты, но и здесь доза будет иметь значение для развития заболевания.

При удалении клеща важно обработать место укуса дезинфицирующим раствором — это защитит от бактериальной инфекции. После этого надо следить за раной — появилась ли сыпь, красное пятно, воспалились ли лимфоузлы и повысилась ли температура. Но обратится к врачу необходимо в любом случае, даже если этих симптомов нет, отметила Галина Карганова.

Не так страшно, если клеща не получится удалить полностью.

— Плохо удаленный клещ — это как заноза. На это месте может образоваться даже нарыв, но заражения уже можно избежать, ведь он погиб, — сказала эксперт.

Не дай себя укусить

Чтобы уберечься от укуса клеща, необходимо правильно одеваться: использовать плотно прилегающие к телу вещи. Одежду полезно обработать акарицидом, причем лучше использовать специфические средства от клещей, чем комплексные — от клещей и комаров. Достаточно обрабатывать одежду раз в неделю. Но важно, чтобы химикат не попадал на кожу.

Покусаться на жизнь
девушки
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Почему в активности клещей виновата не только природа

— После прогулки в лесу надо аккуратно снять с себя вещи, принять душ, осмотреть тело, — отметила Галина Карганова.

Клещи выбирают те места, где ближе кровь, чаще всего это пах, подмышки и волосяная часть головы. Не исключено, что одни люди для кровососов «вкуснее» других, но пока точно неизвестно, с чем это связано.

— Их предпочтения могут быть связаны с группой крови, но доказательств этой теории я не видела. Могу точно сказать, что запах играет большую роль. На некоторых людей клещи заползают, как на торт, а на других — не так охотно, — отметила Галина Карганова.

Важнейшим способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

— В России зарегистрировано четыре вакцины: две импортные и две отечественные. Они доказали свою эффективность. Но желательно привиться до начала сезона, то есть в марте, — рассказала эксперт.

Покусаться на жизнь
вакцина
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Она отметила, что делается две прививки: вторая через месяц после первой. Кроме того, для всех вакцин есть быстрая схема — с интервалом в две недели. Вакцинироваться от энцефалита можно детям от года. Кроме того, прививка рекомендована людям старшего возраста, так как они очень тяжело переносят это заболевание.

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