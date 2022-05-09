Сомкнув ряды: как в России отметили День Победы

В России 9 мая отмечают 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю в Москве на Красной площади прошел праздничный парад. Как в стране проходят основные торжества — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Антон Новодережкин
На параде Победы на Красной площади выступил президент России Владимир Путин. После этого российский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В столице по случаю Дня Победы проходят гулянья на Поклонной горе
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В Казани прошла патриотическая акция «Парад у дома ветерана». Ветеранов поздравили концертами и вручили им красные гвоздики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
На Поклонной горе в Москве также организована музыкальная программа. Традиционно отпраздновать День Победы туда приходят сотни тысяч жителей и гостей столицы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В Санкт-Петербурге парад Победы состоялся на Дворцовой площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Для ветеранов Великой Отечественной войны, пришедших на парад в Петербурге, были предусмотрены специальные трибуны
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
В Волгограде в параде Победы на площади Павших Борцов приняло участие около 2 тыс. военнослужащих
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Военный парад состоялся и в центре Грозного. По площади города прошли колонны военнослужащих и военная техника
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Фото: REUTERS/Tatiana Meel
За парадом Победы во Владивостоке наблюдали и дети. По случаю торжества многие были одеты в красноармейскую форму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Военный парад прошел и в городе-герое Севастополе. В годы Великой Отечественной войны город держал оборону в глубоком тылу врага
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В очном формате в городах России проходит акция «Бессмертный полк»
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Также в российских регионах организованы праздничные концерты, танцы, салюты
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В торжествах по всей стране участвуют сотни тысяч россиян
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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