Глава ДНР Пушилин поздравил с Днем Победы ветерана ВОВ Нину Воробьеву

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Воробьеву с Днем Победы. Для нее активисты движения ДНР вместе с курсантами устроили персональный праздничный парад.

Пушилин вручил Нине Митрофановне большой букет цветов и за торжественным чаепитием расспросил ее о боевом пути. Отметившая столетний юбилей ветеран вспоминала, как 23 июня 1941 года, на следующий день после объявления войны Германией, отправилась на фронт. Служила старшей полевой медсестрой. Там же, на фронте, и встретила мужа.

Она участвовала в сражениях за Киев, Тернополь, получила ранение в Румынии. Победу она встретила в Чехословакии, в городе Брно.

«После Великой Отечественной нас направили на войну с Японией. Но когда наш батальон доехал до Москвы, выяснилось, что страны заключили перемирие. Так я оказалась в Москве впервые. Но еще не демобилизованная. Я тогда еще год служила», — рассказала Нина Митрофановна за праздничным столом.

Нина Воробьева награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», орденами Великой Отечественной войны, Медицинской славы и «Богдана Хмельницкого».

Ранее, 6 мая, военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего участника Великой Отечественной войны, разведчика Николая Цуканова, который проживает в Самаре. Фронтовику вручили букет и подарок, а у дома в Куйбышевском районе города военный оркестр исполнил попурри из маршей военных лет.