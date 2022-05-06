Военные ЦВО поздравили 99-летнего ветерана-разведчика с наступающим 9 Мая

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего участника Великой Отечественной войны, разведчика Николая Цуканова, который проживает в Самаре, рассказали 6 мая в Минобороны.

Фронтовику вручили букет и подарок, а у дома в Куйбышевском районе города военный оркестр исполнил попурри из маршей военных лет. Завершилось выступление песней «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова, которой Николай Александрович подпевал.

Николай Александрович Цуканов родился в 1923-м году. Попал на фронт в 19 лет разведчиком. Побывал в плену, а после побега партизанил в чехословацком отряде, там же (в Чехословакии) встретил Победу. Когда война закончилась, восстанавливал разрушенный Сталинград.

5 мая в Мордовии военнослужащие, кадеты и юнармейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Костькина с наступающим Днем Победы. Под звуки оркестра колонна прошла маршем по улице, а музыканты исполнили песни военных лет. Не скрывая слез, ветеран благодарил всех, кто его навестил, за память и за заботу.