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В Мордовии для ветерана ВОВ устроили парад у дома

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Фото: соцсети
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В Мордовии военнослужащие, кадеты и юнармейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Костькина с наступающим Днем Победы.

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В честь грядущего праздника они провели торжественный парад возле дома ветерана в городе Ковылкино. Как отмечает телеканал «Звезда» в четверг, 5 мая, под звуки оркестра колонна прошла маршем по улице, а музыканты исполнили песни военных лет.

Не скрывая слез, ветеран благодарил всех, кто его навестил, за память и за заботу.

На фронт Владимир Костькин ушел в 1944 году в возрасте 17 лет. Боевой путь он начал в Монголии, воевал на Дальнем Востоке, принимал участие в советско-японской войне. Он был награжден медалями Жукова и «За Победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени за стойкость и отвагу в боевых сражениях.

Ранее в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня Победы пожелал всем жителям региона мира и единения, а также еще раз отметил подвиг ветеранов Великой Отечественной войны.

В настоящее время в Подмосковье живет около 1360 ветеранов, которые непосредственно участвовали в боях Великой Отечественной войны.

Ранее Воробьев сообщал, что шествия «Бессмертного полка» пройдут в каждом городе Подмосковья, а возле каждого мемориала будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, пишет РИАМО.

Ранее 5 мая стало известно, что салюты в День Победы пройдут на 36 площадках в Москве. Залпы стартуют в 22:00, уточняет RT.

1 мая заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что уличные парковки 9 и 10 мая будут бесплатными. По его словам, это связано с тем, что по праздникам на дорогах меньше автомобилей. А 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья. При этом парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни, пишет НСН.

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