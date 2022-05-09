В Мариуполе нашли героизирующую Бандеру методичку

В одной из мариупольских школ нашли методичку, в которой героизируется украинский националист и нацистский коллаборационист Степан Бандера, о чем сообщило 9 мая агентство «РИА Новости».

Степан Бандера в брошюре назван борцом с нацистской Германией, в то время как его сотрудничество с немцами в предвоенные годы и во время Великой Отечественной войны, а также причастность к этническим чисткам умалчиваются. Кроме того, имеются разделы про украинского гетмана Ивана Мазепу, украинских националистов Семена Петлюру и Евгения Коновальца, которые тоже выставляются в положительном свете.

По словам преподавателей учебного заведения, в котором нашли брошюру, эта методичка должна была лечь в основу учебной и воспитательной работы со школьниками.

25 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков посетил школу в освобожденном селе Бугаевка Харьковской области. В школьной библиотеке также были обнаружены учебные пособия, героизирующие деятелей украинского национализма.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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