36 ангелов: как ВСУ убивали и калечили луганских детей

ЛНР почти полностью освобождена от националистов. Скоро на всей территории республики воцарится долгожданный мир, разрушенные дома будут восстановлены. Но никогда луганчане не забудут о тысячах земляков, погибших от рук солдат украинской армии. Среди жертв множество детей, убитых и искалеченных националистами. «Известия» рассказывают истории некоторых из них.

Стреляют по детям

За восемь лет войны Украины против жителей Донбасса в Луганской Народной Республике ранения различной степени тяжести получили 99 несовершеннолетних, сообщила «Известиям» уполномоченный по правам ребенка ЛНР Юлия Назаренко.

Только в этом году пострадали восемь школьников. 2 марта военнослужащие ВСУ ранили двоих детей в Кировске. Тяжелое ранение получил Петр К., которому 8 июня исполнится 15 лет. Парню диагностировали открытую черепно-мозговую травму и многие другие повреждения. Жизнь мальчика спасли чудом. Сейчас он в терапевтической палате. Речь пока не восстановилась. У Романа Н., который отпразднует 15-летие в ноябре, рассечение первого и второго пальца левой кисти.

36 ангелов 1 Фото: ТАСС/Павел Смертин

13 марта в больницу доставили Татьяну А. 2008 года рождения, которая живет в Новокраснянке Кременского района. По селу со стороны Северодонецка ВСУ выпустили 40 снарядов из РСЗО БМ-21. Прямое попадание пришлось в дом семьи Тани. Погибли пять человек, в том числе ее отец. Девочка была ранена в лицо и в руку, осколок попал в левый глаз, последовал травматический шок. Военные ЛНР оперативно отвезли ребенка в больницу.

20 марта искалечило обе руки 14-летней Марии А. из села Половинкино Старобельского района.

3 апреля после атаки украинских военных 14-летний луганчанин Кирилл П. получил обширную рану ноги. Для его спасения врачи были вынуждены ампутировать левую голень.

14 апреля в ходе обстрелов националистами Рубежного повреждение правой кисти получил Максим П. 2005 года рождения. 16 апреля там же были серьезно ранены 10-летняя Екатерина Р. и восьмилетний Максим С. У мальчика пострадали правая кисть и левое предплечье.

Больше всего детей с 2014 года пострадали от варварских действий ВСУ в Луганске, Перевальском районе и Красном Луче ( 21, 14 и восемь раненых несовершеннолетних соответственно). Ранения обоих глаз и полная слепота, огнестрельное ранение живота, сквозное стопы, попадание инородного тела в висок, травматическая ампутация пальцев, рваные увечья ног, губы, носа — неполный список поставленных медиками диагнозов.

«Спас сестру ценой своей жизни»

Смерть каждого ребенка в ЛНР — траурный день для всех жителей республики. Украинские обстрелы унесли жизни 36 детей.

Омбудсмен Юлия Назаренко помнит все трагические даты: «21 июля 2014 года, 20 февраля 2015-го, 13 октября 2018-го...» Историю 13-летнего героя Кирилла Сидорюка она рассказала «Известиям».

— Кирилл родился 21 июня 2001 года. Жил в поселке Буткевиче с мамой Оксаной, отчимом Виталием и младшей сестрой Таней 2005 года рождения. Учился в 7-м «Б» классе. Большой интерес проявлял как к точным, так и к гуманитарным предметам: математике, литературе, истории. Любил спортивные соревнования, занимался футболом. Был аккуратным и опрятным. По словам классного руководителя, особую заботу проявлял о сестре, — рассказывает Назаренко.

36 ангелов 2 Фото: соцсети

Мальчик проводил последние дни летних каникул, собирал портфель и с нетерпением ждал встречи с друзьями.

— Утром 29 августа 2014 года Кирилл вместе со всей семьей пошел в магазин. Когда дети и взрослые пересекали блокпост, начался артобстрел со стороны украинской военщины, снаряды летели со всех сторон. Закричали: «Ложись!» Танечка упала на землю, а Кирилл, спасая девятилетнюю сестричку, накрыл ее своим телом. Потерял много крови и скончался. Татьяна осталась жива благодаря брату.

На фасаде школы, в которой учился Кирилл Сидорюк, установлена мемориальная доска в его честь. Указом главы ЛНР он награжден медалью «За отвагу» I степени (посмертно).

До совершеннолетия не дожил 16 дней

2 апреля 2022 года в семье Зленко из города Ирмино планировался праздник — Никита готовился отмечать 18-й день рождения. До совершеннолетия парень не дожил 16 дней.

36 ангелов 3 Фото: vk.com/Никита Зленко

— Во время удара националистов в районе Первомайского моста был перебит газопровод. В месте повреждения произошла утечка. Семнадцатилетний мальчик вместе с дядей Леонидом пошли перекрыть запорную арматуру. К ним присоединились еще четверо мужчин. Но тут украинские каратели начали артобстрел. На месте погибли трое мирных граждан, в том числе Никита. Дяде парня оторвало обе ноги, он находится на лечении в больнице города Стаханова, — говорит омбудсмен Юлия Назаренко.

Никита Зленко, предотвративший взрыв газа, указом главы ЛНР награжден медалью «За отвагу» (посмертно).

Убийство нерожденного ребенка

В конце апреля — начале мая 2022 года жительница Рубежного Оксана З. готовилась стать мамой. Она находилась на 36-й неделе беременности. Малышка, находившаяся в утробе матери, весила 2300 г, ее рост составлял 46 см.

Вечером 5 апреля во время массированного обстрела Оксана была ранена в живот. Еще не родившийся ребенок погиб. Врачи констатировали внутриутробное огнестрельное ранение головы плода с переломом костей черепа и разрушением вещества головного мозга.

36 ангелов 4 Фото: Global Look Press/IMAGO/Ute Grabowsky

В ЛНР напоминают, что при беременности более 28 недель плод массой более 1000 г и длиной свыше 35 см считается жизнеспособным внутриутробным ребенком.

— Любое посягательство, причинившее смерть после указанного срока, должно рассматриваться как оконченное преступление против жизни, — подчеркивает Назаренко. — Какую угрозу украинским нелюдям несла беременная женщина и ее еще не родившийся ребенок? На этот вопрос есть один ответ: геноцид русскоговорящих является государственной политикой Украины.

Что говорит закон

Право на жизнь закреплено в п.1 ст. 14 Конституции ЛНР и в ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН .

Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова отмечает, что умышленное лишение жизни гражданского населения в ходе любых конфликтов является тяжким преступлением. Это определяется не только внутренними законами, но и международным правом, в том числе Женевской конвенцией.

36 ангелов 5 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Дети априори рассматриваются как более уязвимые и слабые. Убийство, угроза здоровью, принудительное ограничение свободы несовершеннолетнего наказываются строже, чем те же преступления, совершаемые в отношении взрослого, — резюмирует российский адвокат.

Ст. 113 УК ЛНР предусматривает наказание за убийство малолетнего в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет.

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