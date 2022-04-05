Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела Кировска украинскими «Ураганами»

Вооруженные силы Украины обстреляли город Кировск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин во вторник, 5 апреля, показал последствия обстрела и побеседовал с главой администрации города.

«На данный момент ситуация в городе остается тяжелой. Обстрел со стороны ВСУ проходит практически круглосуточно. Обстреливаются город и поселки утром, днем, и вечером, и ночью. Вчера были прилеты практически по центру города, когда дети шли в детскую поликлинику с родителями, люди шли на рынок, в магазины, на работу», — рассказала глава администрации Виктория Сергеева.

Она пояснила, что в результате обстрела пострадали здания, также нарушены тепловые контуры. По ее словам, 4 апреля один из снарядов попал прямо в огород жилого дома, люди оттуда были эвакуированы. Кроме того, Сергеева рассказала, что в тот же день ВСУ обстреляли детский сад в поселке Донецкое.

«Дорога, по которой осуществляется связь с городом, подвергается обстрелу, что значительно усложняет доставку питьевой воды. На данным момент в трех поселках проживают полторы тысячи человек», — отметила она.

Ежедневно поселки Донецкий и Голубовский остаются без электричества, работники производят ремонты, подчеркнула Сергеева.

Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела ВСУ. По его словам, дождь помог избежать жертв, так как в момент падения «Урагана» на улице никого не было.

Местная жительница рассказала, что видела прилет снаряда из окна.

«Мы как раз были в доме. Дочь увидела в окно, как летит над домом, над теплицей в город. И дым. Смотрим, понимаем, что что-то упало, но не разорвалось. У нас в огороде. Повезло, что не взорвалась она. Испугались. Дождь как раз прошел, поэтому нас не было там. Если бы не было дождя, мы бы все были в огороде», — сказала она.

Ранее в этот день представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что из-за стрельбы украинских военных в Калиново повреждены здание образовательного учреждения и два жилых дома, в Первомайске — четыре жилых дома, газопровод, а также разрушены две хозпостройки.

9 марта жительница Кировска рассказала, что во время одного из обстрелов в ее доме выбило стекла и рамы. Другой местный житель показал, как после обстрела часть потолка в доме обрушилась, а несколько осколков повредили постройки во дворе.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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