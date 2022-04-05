В ЛНР заявили о повреждении школы и газопровода из-за обстрелов ВСУ

Школа, жилые дома и газопровод повреждены в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает 5 апреля в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что из-за стрельбы вооруженными формированиями в Калиново повреждены здание образовательного учреждения и два жилых дома, в Первомайске — четыре жилых дома, газопровод, а также разрушены две хозпостройки.

«В результате обстрела населенного пункта Донецкий повреждены четыре жилых дома, две хозпостройки, разрушена трансформаторная подстанция», — говорится в сообщении.

Ранее, во вторник, представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что эвакуация людей из города Рубежное стала практически невозможной из-за усилившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины после подрыва цистерны с химикатами. По его словам, людей эвакуировать практически невозможно, потому что те места, в которых они собираются, регулярно попадают под обстрелы украинской артиллерии.

Мэр города Рубежное Сергей Хортив 2 апреля рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры. Он оценил обстановку в городе как достаточно сложную. По его словам, националисты уничтожают в том числе водоканалы, подстанции, ЛЭП.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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