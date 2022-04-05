Прямой эфир
Происшествия
В Севастополе задержаны повреждавшие машины с буквой Z злоумышленники
Политика
Госдума одобрила в первом чтении внесенный Путиным законопроект о гражданстве РФ
Мир
Белоруссия и Россия с апреля переходят на расчеты за газ в рублях
Экономика
Правительство подготовило еще порядка 20 инициатив для поддержки экономики
Мир
Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86
Общество
Каждый пятый россиянин выразил желание сменить работу
Экономика
В Danone опровергли сообщения об уходе с российского рынка
Мир
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Испании
Туризм
В ЮАР ожидают роста туристического потока из России
Экономика
«Ашан» опроверг информацию о прекращении работы в России
Мир
Посольство РФ в Дании назвало необоснованной высылку российских дипломатов
Сюжет:

В ЛНР заявили о повреждении школы и газопровода из-за обстрелов ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школа, жилые дома и газопровод повреждены в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает 5 апреля в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что из-за стрельбы вооруженными формированиями в Калиново повреждены здание образовательного учреждения и два жилых дома, в Первомайске — четыре жилых дома, газопровод, а также разрушены две хозпостройки.

«В результате обстрела населенного пункта Донецкий повреждены четыре жилых дома, две хозпостройки, разрушена трансформаторная подстанция», — говорится в сообщении.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Ранее, во вторник, представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что эвакуация людей из города Рубежное стала практически невозможной из-за усилившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины после подрыва цистерны с химикатами. По его словам, людей эвакуировать практически невозможно, потому что те места, в которых они собираются, регулярно попадают под обстрелы украинской артиллерии.

Мэр города Рубежное Сергей Хортив 2 апреля рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры. Он оценил обстановку в городе как достаточно сложную. По его словам, националисты уничтожают в том числе водоканалы, подстанции, ЛЭП.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022