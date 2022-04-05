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В ЛНР заявили о невозможности эвакуировать жителей Рубежного из-за обстрелов ВСУ

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Эвакуация людей из города Рубежное стала практически невозможной из-за усилившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины после подрыва цистерны с химикатами. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
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«Хочу отметить, что после (подрыва цистерны. — Ред.) обстрелы усилились многократно и людей, которых нужно эвакуировать из этого населенного пункта, эвакуировать практически невозможно, поскольку те места, где собираются люди, — под регулярными обстрелами украинской артиллерии», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Также представитель НМ ЛНР рассказал, что ВСУ перед отступлением из Рубежного начали уничтожать объекты химпромышленности. Так, 5 апреля они подорвали цистерны с соляной кислотой о дном из цехов завода «Заря».

«Распространено облако отравляющего вещества в Заводском районе города, в котором проживает свыше 10 тыс. человек. Момент подрыва рассчитан с учетом розы ветров, распространяющей химикаты на освобожденную территорию ЛНР в направлении населенного пункта Кудряшовка», — сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Марочко отметил, что в резервуарах остается еще более 40 тыс. т серной, соляной, азотной кислоты и аммиака. Их подрыв может нанести непоправимый ущерб экологии региона и уничтожить всё живое в радиусе 30 км.

2 апреля мэр города Рубежное Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры (водоканалы, подстанции, ЛЭП) и бьют по людям.

31 марта корреспондент «Известий» рассказал, что жители Рубежного вынуждены хоронить погибших мирных граждан во дворах домов и прямо на детских площадках. На кадрах, снятых журналистом, видны несколько могил с крестами, сделанными из веток деревьев. По словам одного из местных жителей, хоронили людей либо местные, либо военные, чтобы тела «не лежали на улице».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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