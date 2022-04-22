В ЛНР заявили о контроле над 90% территории республики

Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) контролируют до 90% территории республики. Об этом 22 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Под контролем ЛНР до 90% [территории]», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Филипоненко добавил, что сохраняется сложная гуманитарная ситуация в населенном пункте Кременная, ведутся работы по налаживанию водо- и газоснабжения.

21 апреля в Минобороны РФ сообщили, что войска РФ и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. По словам представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.

20 апреля город Рубежное перешел под контроль российских войск, при въезде в населенный пункт поднят флаг РФ. Как отметил советник главы ЛНР Родион Мирошник, город практически зачищен, ведется операция по дозачистке окраин.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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