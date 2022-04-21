В ЛНР рассказали о зачистке окраин Рубежного от националистов

Город Рубежное практически зачищен, ведется операция по дозачистке окраин. Об этом в четверг, 21 апреля, советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.

«Можно уверенно говорить, что Рубежное зачищено, <...> зачистка продолжается на окраинах», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что город Кременная, перешедший под контроль ЛНР 19 апреля, уже зачищен.

Днем ранее город Рубежное перешел под контроль российских войск, при въезде в населенный пункт поднят флаг РФ. В тот же день Луганскинформцентр сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

20 апреля сообщалось, что силы Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили и установили контроль над 167 населенными пунктами, включая Ровнополь, Новоселку, Макаровку, Сторожевое в Великоновоселковском районе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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