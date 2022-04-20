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Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами

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Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили и установили контроль над 167 населенными пунктами. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает штаб территориальной обороны республики.

Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция
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«В настоящее время под нашим контролем находятся 167 населенных пунктов, включая Ровнополь, Новоселку, Макаровку, Сторожевое в Великоновоселковском районе. Завершается зачистка Мариуполя», — говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что под обстрелы Вооруженных формирований Украины (ВФУ) за сутки попали районы восемь населенных пунктов республики. Украинская сторона открывала огонь по территории ДНР с применением 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и 122-миллиметровой ствольной артиллерии.

Ранее в этот день Народная милиция ДНР сообщила, что подразделения ДНР за сутки уничтожили 86 украинских националистов, три огневые позиции, одну БМП и два бронетранспортера. Кроме того, были захвачены танк, бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.

Днем ранее город Кременная перешел под контроль Луганской Народной Республики (ЛНР). Отмечалось, что украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 31 военный объект Украины. Кроме того, российскими ракетными войсками уничтожены за день на Украине два пункта управления, склад боеприпасов и артиллерийская батарея.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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