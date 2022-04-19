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Город Кременная перешел под контроль ЛНР

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Город Кременная перешел под контроль Луганской Народной Республики (ЛНР), о чем во вторник, 19 апреля, сообщил официальный представитель народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко на странице НМ в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация в Донбассе 19 апреля. Текстовая трансляция
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По его словам, украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок не позволила даже полноценно осуществить план отхода. Например, заложенная под одним из ключевых городских мостов взрывчатка не сработала.

«Сейчас над городской администрацией города Кременной устанавливается флаг ЛНР, флаг РФ уже здесь. Это как нельзя более четкое свидетельство того, что город перешел полностью под контроль Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ», — отметил Филипоненко.

Ранее, 10 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Северодонецком районе Киев готовит съемку провокации якобы с обстрелами Вооруженными силами (ВС) РФ автомобиля скорой помощи с пациентами. Он пояснил, что в город Кременная уже прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной украинскими военными провокации.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. 19 апреля Москва заявила о начале «полного освобождения Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, которые проводят военную операцию в отношении населения республик с 2014 года.

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