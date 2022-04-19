ВС России за сутки поразили 31 военный объект Украины

Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 31 военный объект Украины. Об этом заявил во вторник, 19 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 31 военный объект Украины. Среди них уничтожены: в районах населенных пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволье», — сказал он на брифинге.

Конашенков сообщил о том, что три украинских беспилотника сбиты средствами противовоздушной обороны РФ над тремя населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское.

Кроме того, российскими ракетными войсками уничтожены за день на Украине два пункта управления, склад боеприпасов и артиллерийская батарея.

Также Конашенков рассказал, что в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Барвенково 19 апреля Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской Народной Республике и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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