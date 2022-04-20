Подразделения ДНР за сутки уничтожили 86 украинских националистов

Подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки уничтожили 86 украинских националистов и три огневые позиции. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила сообщила Народная милиция ДНР.

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 86 украинских националистов, одну БМП, два бронетранспортера, три огневые позиции 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30 и одно грузовое транспортное средство», — говорится в Telegram-канале милиции.

Кроме того, были захвачены танк, бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.

Ранее в этот день российские экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины, который использовался националистическими формированиями. Кроме того, Су-34 нанесли удары по складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

16 апреля боец российской армии рассказал журналистам «Известий», что украинские националисты, пытаясь спрятаться от военнослужащих армии РФ, заходят в разбитые ракетами квартиры и магазины, переодеваются в гражданскую одежду и пытаются скрыться.

Националисты выходят группами по два, пять или десять человек, но их всё равно вылавливают или ликвидируют, добавил солдат.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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