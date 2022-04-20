Город Рубежное в ЛНР перешел под контроль российских войск

Город Рубежное Луганской Народной Республики перешел под контроль российских войск, при въезде в город поднят флаг РФ. Об этом 20 апреля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Теперь каждый последователь бандеровской идеологии сто раз подумает, прежде чем сделать шаг в сторону Рубежного. Если даже и осмелится, этот шаг обойдется ему крайне дорого, так как чеченские силовики крепко основались в городе и уже приступили к круглосуточной охране его жителей»,— написал он в Telegram.

Ранее в среду Луганскинформцентр сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

Также 20 апреля представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что киевское руководство вывозит командование ВСУ из зоны боевых действий. По его словам, понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на город Золотое, вертолетом были вывезены генерал ВСУ, а также администрация населенного пункта.

Накануне официальный представитель народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Кременная перешел под контроль ЛНР. Он уточнил, что украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув населенный пункт.

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