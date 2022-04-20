В ЛНР заявили о вывозе Киевом командования ВСУ из зоны боевых действий

Киевское руководство вывозит командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны боевых действий. Об этом 20 апреля сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в Telegram.

«Так, понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населенный пункт Золотое, вертолетом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины»,— говорится в публикации.

Вечером 8 апреля киевский режим предпринял безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю из Мариуполя. Украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал из Таганрогского залива к Керченскому проливу, Затем он резко изменил курс следования и попытался прорваться в морской порт Мариуполь. Для блокирования движения судна-нарушителя кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями открыли артиллерийский огонь. После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

5 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся вывезти из Мариуполя руководство группировки украинских неонацистов «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел), были сбиты российскими войсками. Один вертолет были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

Как рассказал пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета, эвакуация главарей «Азова» сорвалась из-за слабой подготовки операции. По его словам, их летательный аппарат был произведен еще в советские годы, а из оборудования у экипажа были только GPS и приборы ночного видения.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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