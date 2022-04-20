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В ЛНР заявили о вывозе Киевом командования ВСУ из зоны боевых действий

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Киевское руководство вывозит командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны боевых действий. Об этом 20 апреля сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в Telegram.

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«Так, понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населенный пункт Золотое, вертолетом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины»,— говорится в публикации.

Вечером 8 апреля киевский режим предпринял безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю из Мариуполя. Украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал из Таганрогского залива к Керченскому проливу, Затем он резко изменил курс следования и попытался прорваться в морской порт Мариуполь. Для блокирования движения судна-нарушителя кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями открыли артиллерийский огонь. После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

5 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся вывезти из Мариуполя руководство группировки украинских неонацистов «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел), были сбиты российскими войсками. Один вертолет были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

Как рассказал пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета, эвакуация главарей «Азова» сорвалась из-за слабой подготовки операции. По его словам, их летательный аппарат был произведен еще в советские годы, а из оборудования у экипажа были только GPS и приборы ночного видения.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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