Эвакуация главарей группировки неонацистов «Азов», в отношении которой в РФ возбуждено несколько уголовных дел, сорвалась из-за слабой подготовки операции. Это рассказал пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Бурлаков.

Летчик был экипаже вертолета, брошенного командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) на вывоз радикалов из «Азова».

По его словам, их летательный аппарат был произведен еще в советские годы, а из оборудования у экипажа были только GPS и приборы ночного видения. Им дали указание выдвинуться из Днепропетровска 5 апреля в четыре часа утра в зону ожидания, что была неподалеку от линии разграничения. Там они должны были ждать новых приказов как поисково-спасательная служба. Уже в полете они получили координаты сбитого вертолета Ми-8, в котором находились нацисты из «Азова». Однако вертолет Бурлакова, когда он приблизился к подбитому судну, сбили, а потому эвакуировать «азовцев» им не удалось.

«Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», — объяснил он в ходе допроса.

5 апреля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся вывезти из Мариуполя руководство группировки украинских неонацистов «Азов», были сбиты российскими войсками. Один вертолет были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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