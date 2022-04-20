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Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска — так называемый, треугольник. Об этом 20 апреля сообщает Луганскинформцентр в Telegram.

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«По имеющийся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник (район Рубежного–Северодонецка–Лисичанска). Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку тактическую. То есть очень большая надежда есть, что будет как по Кременной. Они просто ушли и всё», — рассказал военнослужащий, находящийся в зоне боевых действий у Рубежного.

Он отметил, что отступающих ждет «много сюрпризов» в других местах и они об этом знают. Военный предположил, что по этой причине будет происходить дальнейшая массовая сдача в руки миротворческих сил.

Ранее сегодня сообщалось, что киевское руководство вывезло командование Вооруженных сил Украины из зоны боевых действий. Отмечалось, что, понимая неизбежность наступления войск Народной милиции ЛНР на населенный пункт Золотое, вертолетом были вывезены генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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