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Жители Луганска вышли на протест к офису ОБСЕ

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Жители Луганска вышли на протест к местному офису Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после скандала со шпионажем. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин в среду, 13 апреля.

Протестующие принесли с собой плакаты, на которых написано: «ОБСЕ, позор», «ОБСЕ, вам здесь на место», «ОБСЕ, кровь наших соотечественников на ваших руках».

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Ранее в этот же день в министерстве госбезопасности (МБР) Луганской Народной Республики (ЛНР) «Известиям» рассказали о продолжавшемся годами шпионаже агентов ОБСЕ. В ведомстве отметили, что легальные разведчики использовали свой статус дипломатических агентов, который определялся украинским МИДом.

Накануне замдиректора департамента надзора и контроля в сфере связи ЛНР Юрий Шманев рассказал «Известиям», что комплексы ОБСЕ, призванные фиксировать факты нарушения тишины на всей линии разграничения в Донбассе, использовались как средство для радиообмена с территорией, на тот момент подконтрольной Украине.

11 апреля в ЛНР был задержан сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в госизмене.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

СММ ОБСЕ, начавшая работу на Украине 21 марта 2014 года, представляет собой невооруженную гражданскую миссию. Основными задачами организация провозглашает объективное фиксирование ситуации на Украине и ведение соответствующей отчетности.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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