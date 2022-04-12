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В ЛНР рассказали о передаче разведданных со станций ОБСЕ в Киев

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Комплексы ОБСЕ, призванные фиксировать факты нарушения тишины на всей линии разграничения в Донбассе, использовались как средство для радиообмена с на тот момент подконтрольной Украине территорией. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал замдиректора департамента надзора и контроля в сфере связи Луганской Народной Республики Юрий Шманев корреспонденту телеканала «Известия» Дмитрию Зименкину.

Он отметил, что специалисты Минсвязи фиксировали передачу данных со станции ОБСЕ в 2017 и 2021 годах.

«По характеристикам радиочастотного сигнала, в частности стандарта 802.11, по ширине полосы радиосигнала можно заключить, что могла идти в том числе и видеоинформация», — отметил Шманев.

Он уточнил, что на вышках ОБСЕ были обнаружены видеокамеры высокого разрешения. Благодаря станции можно определить местоположение мобильного устройства с точностью до сантиметров, добавил Шманев.

Ранее сообщалось, что 11 апреля в ЛНР также был задержан представитель ОБСЕ. Его заподозрили в госизмене.

Днем ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) распоряжением Государственного комитета обороны республики запретили деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Уточнялось, что, как сообщается в документе, все представители СММ ОБСЕ должны уехать из ДНР до 30 апреля.

8 апреля местного жителя, работавшего в СММ ОБСЕ, задержали в ДНР. Отмечается, что проводится доследственная проверка. Есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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