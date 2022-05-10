В ЛНР сообщили о переговорах с Сирией и Венесуэлой по признанию республики

Переговоры о признании Луганской Народной Республики (ЛНР) идут с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран. Об этом 9 мая сообщил посол республики в России Родион Мирошник в интервью агентству «РИА Новости».

Глава ЛНР Леонид Пасечник 6 мая подписал указ о назначении Мирошника послом ЛНР в России.

«На сегодняшний день переговоры ведутся со многими партнерами. Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой. Еще ряд переговоров ведется с целым рядом других государств, которые заинтересованы в установлении отношений с нами, обсуждение параметров взаимоотношений с Луганской Народной Республикой, но пока у нас нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость», — сообщил Мирошник.

Он также сообщил о желании со стороны других государств признать ЛНР. При этом, по словам посла, необходимо «вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу», чтобы добиться результатов в этом вопросе.

Сирийская Арабская Республика последовательно поддерживает Россию в вопросе защиты мирного населения Донбасса. Так, 22 февраля глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск поддерживает решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Министр добавил, что народ страны солидарен с ЛНР и ДНР. Он также допустил, что Дамаск признает независимость республик.

3 апреля в столице Венесуэлы Каракасе прошла акция солидарности с Россией. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие граффити с изображениями российского президента Владимира Путина и бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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