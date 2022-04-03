Прямой эфир
Мир
Зеленский признал боевиков «Азова» частью украинской армии
Мир
Китай высмеял призыв США занять определенную позицию по Украине
Мир
СМИ сообщили о возможном визите главы МИД Греции в Одессу 3 апреля
Мир
Российские военные разминируют территории Сумской области
Мир
Мединский заявил о неготовности проекта договора России с Украиной
Мир
Гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за МККК
Мир
Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины
Мир
Трамп назвал президентство Байдена худшим временем в истории США
Мир
В МО сообщили об эвакуации с Украины более 14 тыс. человек в Россию
Мир
На границе с Эстонией поймали украинского националиста из «Азова»
Мир
Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов
Сюжет:

В Каракасе прошла акция солидарности с Россией

Посольство РФ: в Каракасе прошла акция солидарности с Россией
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Венесуэлы — Каракасе — прошла акция солидарности с Россией, в которой приняли участие руководство молодежной организации правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и депутаты Национальной ассамблеи (однопалатного парламента. Об этом в субботу, 2 марта, сообщило посольство РФ в южноамериканской республике.

Удар по структуре: российские военные бьют по украинским нефтехранилищам и аэродромам
Высокоточным оружием уничтожены топливные хранилища, снабжавшие группировку ВСУ в Донбассе

«Центральным событием церемонии стало открытие граффити с изображениями президента России Владимира Путина и [бывшего лидера Венесуэлы] команданте Уго Чавеса — основоположников отношений стратегического партнерства двух государств», — говорится в сообщении.

Акцию приурочили к открытию нового спортивного объекта. Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров назвал это символичным.

«В то время, когда российские атлеты, включая паралимпийцев, подвергаются агрессивным нападкам Запада с его политикой «отмены», венесуэльский народ украшает свои спортивные объекты знаками солидарности с народом и правительством России. Это нас объединяет, делает нашу дружбу и сплоченность перед лицом общей угрозы миру и суверенитету независимых государств еще крепче», — заявил он.

Отмечается, что в ходе торжественной части мероприятия с заявлением в поддержку России выступил также заместитель главы МИД Венесуэлы Рандер Пенья.

«Акция солидарности собрала многочисленную аудиторию жителей окрестных районов, стала проявлением подлинно народной дипломатии и очередной демонстрацией особых уз дружбы, связывающих наши страны не только на политическом, но и на общественном уровне», — подчеркнули в посольстве.

Ранее, 28 марта, в сирийском городе Джебла прошел концерт в поддержку России. По словам председателя отделения партии БААС в городе, доктора Лукмана Баддура, Россия занимается восстановлением баланса в мире и разрушает «империю лжи и зла» — США. Он отметил, что «мир возвращается в двухполярное состояние».

Днем ранее митинг против притеснения русскоговорящих людей в странах Евросоюза прошел в Европейском квартале Брюсселя, перед зданием Еврокомиссии. Чтобы расставить акценты на характере митинга, организаторы не использовали ни флагов, но политических лозунгов, кроме фразы «Моя душа не имеет гражданства» на транспаранте.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022