В Каракасе прошла акция солидарности с Россией

В столице Венесуэлы — Каракасе — прошла акция солидарности с Россией, в которой приняли участие руководство молодежной организации правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и депутаты Национальной ассамблеи (однопалатного парламента. Об этом в субботу, 2 марта, сообщило посольство РФ в южноамериканской республике.

«Центральным событием церемонии стало открытие граффити с изображениями президента России Владимира Путина и [бывшего лидера Венесуэлы] команданте Уго Чавеса — основоположников отношений стратегического партнерства двух государств», — говорится в сообщении.

Акцию приурочили к открытию нового спортивного объекта. Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров назвал это символичным.

«В то время, когда российские атлеты, включая паралимпийцев, подвергаются агрессивным нападкам Запада с его политикой «отмены», венесуэльский народ украшает свои спортивные объекты знаками солидарности с народом и правительством России. Это нас объединяет, делает нашу дружбу и сплоченность перед лицом общей угрозы миру и суверенитету независимых государств еще крепче», — заявил он.

Отмечается, что в ходе торжественной части мероприятия с заявлением в поддержку России выступил также заместитель главы МИД Венесуэлы Рандер Пенья.

«Акция солидарности собрала многочисленную аудиторию жителей окрестных районов, стала проявлением подлинно народной дипломатии и очередной демонстрацией особых уз дружбы, связывающих наши страны не только на политическом, но и на общественном уровне», — подчеркнули в посольстве.

Ранее, 28 марта, в сирийском городе Джебла прошел концерт в поддержку России. По словам председателя отделения партии БААС в городе, доктора Лукмана Баддура, Россия занимается восстановлением баланса в мире и разрушает «империю лжи и зла» — США. Он отметил, что «мир возвращается в двухполярное состояние».

Днем ранее митинг против притеснения русскоговорящих людей в странах Евросоюза прошел в Европейском квартале Брюсселя, перед зданием Еврокомиссии. Чтобы расставить акценты на характере митинга, организаторы не использовали ни флагов, но политических лозунгов, кроме фразы «Моя душа не имеет гражданства» на транспаранте.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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