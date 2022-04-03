Удар по структуре: российские военные бьют по украинским нефтехранилищам и аэродромам

В субботу российская авиация и ракетные войска наносили высокоточные удары по украинской инфраструктуре . Уничтожались боеприпасы, бронетехника и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки ВСУ в Донбассе. Были также разрушены хранилища бензина и дизельного топлива Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а также аэродромы в Полтаве, Днепропетровске и Миргороде. В этот же день уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, как и в каких условиях содержатся украинские военнопленные в России.

С высокой точностью

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Как сообщили в Минобороны, днем в субботу были нанесены высокоточные ракетные удары в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград. В результате уничтожены бронетехника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск в Донбассе.

— Также выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения , — рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Удар по структуре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее в субботу сообщалось, что высокоточными ракетами воздушного базирования были также выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск.

По данным Минобороны, в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 28 военных объектов Украины , в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотник, 1888 танков и других бронемашин, 205 установок РСЗО, 793 орудия полевой артиллерии и минометов.

Задача — изолировать

Утром в субботу высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования были уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, рассказал Игорь Конашенков. С него снабжалась украинская группировка войск в центральных и восточных районах страны.

Российские вооруженные силы сейчас выполняют сложную работу по изоляции украинской группировки в Донбассе, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В приоритете для нашего высокоточного оружия и авиации — пути подвоза и перевозки войск, — пояснил эксперт. — Также важная задача — это ликвидация запасов горюче-смазочных материалов и базы материального снабжения украинской группировки на востоке. Поэтому сейчас идут массированные удары по железнодорожным перегонам, путям подвоза, а также по хранилищам и местам производства ГСМ. Всё это позволит надежно изолировать украинские вооруженные формирования в Донбассе от основной Украины.

Удар по структуре Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В субботу Игорь Конашенков рассказал о результатах высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в Харькове: « подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран ».

По данным ведомства, в субботу подразделения Луганской Народной Республики наступают на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское.

Подразделения Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, рассказали в Минобороны.

Российские средства ПВО сбили два вертолета Ми-24 в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное . В воздухе также были сбиты 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Заблудились в коридорах

2 апреля российские вооруженные силы вновь открывали гуманитарные коридоры для мирных жителей , сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Международный комитет Красного Креста (МККК) 1 и 2 апреля выразил полную готовность принять участие в гуманитарных операциях на мариупольском направлении, но при этом никаких практических действий по организации гуманитарного конвоя, формированию автобусных колонн представителями организации не предпринималось , — заявил Михаил Мизинцев.

По его словам, 1 апреля сотрудники МККК, сопровождавшие колонну автобусов из Запорожья в Мариуполь, чуть было не сорвали ее движение . Они делали непреднамеренные остановки, отрывались от основной колонны, уезжали в неизвестном направлении, а затем возвращались, сообщил генерал-полковник.

— В результате таких неорганизованных действий колонна не смогла прибыть в Мариуполь, к исходу 1 апреля дошла только до промежуточного пункта (город Бердянск), — сообщил он.

Удар по структуре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Михаила Мизинцева, на следующий день задержки не прекратились : 2 апреля вторая часть гуманитарной колонны из 15 автобусов по непонятным причинам выехала из Запорожья с большим опозданием.

— Обращаем внимание Международного комитета Красного Креста на недопустимость деструктивных действий при организации эвакуации беженцев , — отметил он. — Представители организации, декларируя международному сообществу гуманные принципы, направленные на спасение мариупольцев, на практике показали свою неспособность оказать какое-либо содействие при подготовке к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя.

По словам генерал-полковника, единственным оправданием для сотрудников МККК может служить то, что украинская сторона не выполнила своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь, а боевики периодически открывали огонь.

Михаил Мизинцев сообщил, что из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны удалось вывезти 121 497 человек , в том числе за истекшие сутки — 2464.

Всего же из Донецкой и Луганской народных республик, а также из опасных районов Украины в Россию эвакуировано более 557 тыс. мирных жителей, из которых почти 112 тыс. — дети . Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7,5 тыс. т гуманитарных грузов, отметил Михаил Мизинцев.

В строгом соответствии

Украинские пленные, находящиеся на территории России, обеспечены всем необходимым, в этом 2 апреля убедилась Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Всем пленным, находящимся в России, оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь, — заявила омбудсмен, посетившая места их содержания в ходе своего визита на Крымский полуостров.

Она отметила, что для пленных организованы регулярное питание и гигиенические процедуры, прогулки на свежем воздухе, каждому предоставили возможность связаться с родственниками.

— Сегодня я очередной раз убедилась, что Минобороны России относится к пленным исключительно гуманно, что исторически заложено в традициях нашего воинства, — сказала Татьяна Москалькова.

Удар по структуре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она отметила, что для размещения пленных Минобороны России выделило свои жилищные и медицинские фонды на территории Крымского полуострова.

— Условия содержания нашей страной пленных находятся в строгом соответствии с нормами международного права , — особо подчеркнула Татьяна Москалькова.

Омбудсмен подтвердила, что вместе с Минобороны продолжит мониторинг условий содержания и работу по обмену пленными. Также она призвала украинскую сторону к соблюдению норм международного права в отношении пленных россиян, напомнив, что во всем мире принято гуманно относиться к людям, сложившим оружие.

— Призываем украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных нормами международного гуманитарного права условий содержания в отношении российских граждан, удерживаемых на территории Украины, — заявила Татьяна Москалькова.

Мужество и самоотверженность

2 апреля в Минобороны России рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность . Зенитное ракетное отделение под руководством старшего сержанта Андрея Лебедева в одном бою сбило два вертолета. Зенитчики обнаружили летящий на низкой высоте Ми-8, который метким выстрелом сбил рядовой Александр Проскурин. На месте падения машины российские военнослужащие взяли в плен уцелевших членов экипажа, а также нашли карту с нанесенными позициями националистов и другую секретную документацию.

Неожиданно появившийся второй вертолет Ми-8, быстро сориентировавшись, сбил сам Андрей Лебедев. Всего же с начала специальной военной операции Лебедевым и Проскуриным было уничтожено три вертолета и пять БПЛА «Байрактар».

Удар по структуре Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Старший лейтенант Никита Желудков во время разведки обнаружил засаду, которую устроили националисты на пути российской батальонно-тактической группы в Черниговской области. Заранее выявив все огневые точки, он внезапно атаковал позиции боевиков. «В ходе боя были уничтожены 15 националистов, два расчета ПТУР «Джавелин» и три огневые точки с крупнокалиберным пулеметом. Ни одному националисту не удалось уйти живым. Наши разведчики провели атаку без потерь, грамотные действия группы старшего лейтенанта Желудкова обеспечили беспрепятственное продвижение колонны российских войск», — рассказали в военном ведомстве.