Парк Победы в Риге обнесли ограждением с флагами Латвии и Украины
Парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил портал Delfi.
Работы начались поздно вечером 7 мая. Сейчас для входа в парк доступен только центральный проход к монументу советским воинам-освободителям.
Полиция отмечает, что запрета на возложение цветов к мемориалу нет, но призвала воздержаться.
В Риге 9 мая в парке Победы и его окрестностях ограничат движение транспорта и закроют остановки и стоянки. Жителям, ежедневно проходящим по этому маршруту, предложили выбрать альтернативу.
9 мая полиция будет следить за демонстрацией символов Z и V, используемых российскими вооруженными силами в рамках спецоперации в Донбассе. Флаги Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и просто красный флаг (даже без изображения на них символики СССР), как и красные ленты, будут считаться символами в поддержку действий РФ.
В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий.
В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе, чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.