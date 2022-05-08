Парк Победы в Риге обнесли ограждением с флагами Латвии и Украины

Парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил портал Delfi.

Работы начались поздно вечером 7 мая. Сейчас для входа в парк доступен только центральный проход к монументу советским воинам-освободителям.

Полиция отмечает, что запрета на возложение цветов к мемориалу нет, но призвала воздержаться.

В Риге 9 мая в парке Победы и его окрестностях ограничат движение транспорта и закроют остановки и стоянки. Жителям, ежедневно проходящим по этому маршруту, предложили выбрать альтернативу.

9 мая полиция будет следить за демонстрацией символов Z и V, используемых российскими вооруженными силами в рамках спецоперации в Донбассе. Флаги Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и просто красный флаг (даже без изображения на них символики СССР), как и красные ленты, будут считаться символами в поддержку действий РФ.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий.

В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе, чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.