Эффект поражения: РФ сорвала все попытки Киева захватить остров Змеиный к 9 мая

Попытка Киева высадить воздушный и морской десант на остров Змеиный и захватить его обернулась неудачей и серьезными потерями, сообщили в понедельник в Минобороны РФ: находившееся на острове российское подразделение сорвало планы, составленные при участии британских и американских советников. Были сбиты три бомбардировщика Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, ударный Ми-24 и десятки беспилотников, уничтожено несколько катеров. По мнению экспертов, украинские власти пытались во что бы то ни стало захватить остров, чтобы объявить о некоей «победе» 9 мая. Однако в результате для противника все закончилось потерей дорогостоящей техники и подготовленных специалистов.

Провал десанта

9 мая в Минобороны рассказали о срыве украинской десантной операции на остров Змеиный в Чёрном море и потерях, которые понесли ВСУ.

— C 7 мая по прямому указанию Владимира Зеленского украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на этот пункт, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, находившееся на острове российское подразделение сорвало все попытки противника, который понёс большие потери. В районе Змеиного были сбиты три бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27, а также три вертолета Ми-8 с десантом на борту и ударный Ми-24.

В течение двух суток уничтожены в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». Четыре из них – днём 9 мая.

— При попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины, — добавил генерал-майор Конашенков. — В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих.

Змеиный с первых дней операции занимает особое место в украинской военной пропаганде, отметил в беседе с "Известиями" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

- И в ситуации, когда Украина терпит поражение на разных направлениях (в частности, освобождена Попасная), Киеву нужна хоть маленькая, но победа, - предположил он. - Судя по всему, у него был план овладеть этим островом и 9 мая ради пропагандистского эффекта объявить о своей победе. Вместо это Киев понес огромные потери - несколько самолетов, несколько вертолетов и "Байрактаров", несколько катеров как военно-морских сил Украины, так и пограничной службы. По сути, в попытке достичь виртуальной победы в бой бросили все остатки высокотехнологичной техники ВСУ. В итоге техника и подготовленные специалисты потеряны. Появлялась информация о гибели бывшего командира 10-й бригады морской авиации Игоря Бедзая. Если это так, то видимо, он пилотировал один из вертолетов Ми-14, которые базируются в Николаеве.

Удары по инфраструктуре

В ночь на 9 мая ударом ракет «Оникс» комплекса «Бастион» на площадке подскока у города Арциз в Одесской области уничтожены на земле шесть вертолётов Ми-8 и Ми-24.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены два пункта управления и батарея реактивных систем залпового огня «Град» в районе города Попасная. У Золотого - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, радары ПВО у Краматорска и Крестище, а также районы сосредоточения войск и техники, ротные опорные пункты и склады боеприпасов.

Самолёты и вертолёты оперативно-тактической авиации нанесли удары по более чем полусотне районов сосредоточения войск и боевой техники. Ракетные войска и артиллерия поразили более 500 военных объектов. В районе Богодухова ими были уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая зенитного ракетного комплекса С-300.

Российские средства ПВО сбили днём 9 мая над Северодонецком украинский МиГ-29. Ещё два истребителя этой модели уничтожены в ночь на понедельник над ДНР, один Су-25 – в районе Погоновки. Перехвачены за сутки 18 беспилотников, баллистическая ракета «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотных летательных аппаратов, 299 зенитных ракетных комплексов, 2967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1432 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2778 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вывезти из-под огня

9 мая в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Гвардии майор Ярослав Фадеев с первых дней операции обеспечивал артиллерийскую поддержку наступающих войск. Он неоднократно лично корректировал огонь с помощью беспилотников. При артобстреле офицер был контужен, но несмотря на это продолжил выполнять боевые задачи. Все их удалось выполнить без потерь среди подчиненных Фадеева.

Ефрейтор Вадим Санду управлял боевой машиной пехоты, которая подверглась массированному обстрелу из гранатометов и стрелкового оружия. Машина получила серьезные повреждения и загорелась, а Вадим был ранен осколком в ногу. Он понимал, что если покинет БМП, погибнет все отделение. Не обращая внимания на боль, ефрейтор разогнал машину, протаранил вооруженный минометом пикап и двинулся к позициям российских войск. Выведя подразделение из под огня, он эвакуировал из поврежденной машины людей, в том числе двух раненых.

В ходе освобождения мотострелковой ротой одного из населенных пунктов старший сержант Ярослав Степанов, управляя танком, сосредоточенным огнем с ходу уничтожил блокпост. После этого на танке была сосредоточена вся огневая мощь украинских формирований. После попадания выпущенного из "Джавелина" боеприпаса Ярослав Степанов получил ранения, но продолжил управлять танком и умело маневрировать на поле боя, сообщили в военном ведомстве.