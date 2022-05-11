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Палата представителей США одобрила выделение Киеву помощи на $40 млрд

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Фото: РИА Новости/Юки Ивамура
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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме почти $40 млрд. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

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Законопроект набрал необходимое для утверждения большинство. Теперь он поступит на рассмотрение сената конгресса.

9 мая президент США Джо Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине. По словам американского лидера, необходимо, чтобы американский законодательный орган в течение ближайших нескольких дней представил ему на подпись соответствующий законопроект.

Тогда же газета The Wall Street Journal сообщила, что палата представителей США планирует проголосовать в начале этой недели по пакету помощи Украине в размере почти $40 млрд.

28 апреля сообщалось, что американский президент уже запросил у конгресса дополнительные $33 млрд для Киева, в том числе $20,4 млрд в качестве военной помощи, $8,5 млрд экономического содействия и $3 млрд гуманитарной и продовольственной помощи.

Российская сторона не раз подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Кроме того, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 апреля, такие действия создают угрозу безопасности для всего континента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками оружия «оппозиции» в Сирии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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