Посольство РФ призвало США отказаться от провокаций с ОМУ на Украине

США необходимо одуматься и отказаться от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения на Украине. К таким действиям 30 апреля призвали в российском посольстве в Вашингтоне.

Таким образом в диппредставительстве прокомментировали обвинения заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о применении Россией «незадекларированного химического оружия».

«Хотели бы напомнить Бонни Дженкинс, что в ходе спецоперации Минобороны РФ получило в свое распоряжение неопровержимые сведения о подготовке Соединенными Штатами провокаций с целью обвинения российских ВС в применении оружия массового уничтожения на Украине», —говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В частности, в посольстве РФ заявили, что речь может идти о реальном применении Штатами химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения.

Как уверены дипломаты, Госдеп США уже определил порядок «расследования» и назначил должностных лиц, ответственных за его проведение».

В посольстве призвали Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, а также вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу.

Дженкинс в статье, опубликованной в пятницу на сайте журнала Newsweek, выступила с резкими заявлениями в адрес России, приписывая ей наличие и применение химического оружия.

По ее словам, Вашингтон намерен «бороться с угрозой» возможного применения химоружия. Как подчеркнула замгоссекретаря, США вместе с союзниками и партнерами продолжат поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В том числе, по словам Дженкинс речь идет о финансовой поддержке ОЗХО со стороны США для помощи Украине.

Ранее, 26 апреля, в посольстве РФ в Вашингтоне заметили, что некоторые американские СМИ «начали доносить более или менее объективную точку зрения», описывая события на Украине. В качестве примера там рассказали о том, что отдельные издания приводят заявления с брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова от 23 апреля о подготовке США и НАТО провокаций с использованием ОМУ с последующим обвинением нашей страны.

25 апреля постпредство РФ при ООН заявило о риске провокаций на украинских АЭС. Там подчеркнули, что Россия будет делать всё от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что большое количество западных спецслужб на Украине занимаются организацией провокаций для формирования общественного мнения. По ее словам, зарубежное общественное мнение формируется под давлением пропагандистов, за которыми стоят специализированные структуры.

До этого, 23 апреля, Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют совершить провокацию с химическими веществами в районе одесского порта Южный. В Минобороны РФ предупредили, что целью провокации является дискредитация Вооруженных сил РФ и обвинение их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Тогда же он рассказал, что в Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании. По словам Мизинцева, они планируют провести аналогичную с Бучей провокацию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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