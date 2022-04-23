В Минобороны России предупредили о подготовке провокации СБУ в Лисичанске

В Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании. Они планируют провести аналогичную с Бучей провокацию, рассказал в субботу, 23 апреля, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- видеосъемки в Буче», — заявил Мизинцев.

Он призвал в очередной раз обратить внимание на разницу между отношением к гражданским между Вооруженными силами РФ и Украины: российские войска относятся к мирному населению гуманно и наносят удары только по военным объектам.

Кроме того, Мизинцев заявил о готовящейся со стороны Вооруженных сил Украины провокации с химическими веществами в районе одесского порта Южный. Цель — дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ и обвинить их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, для этого еще 18 апреля из Одессы на территорию предприятия ВСУ транспортировали цистерну с 10 т аммиака. Тогда же сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в Одесской области были выданы индивидуальные средства.

Украинская сторона 3 апреля начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием действий Вооруженных сил России. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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