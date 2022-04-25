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Захарова рассказала о занимающихся провокациями на Украине западных спецслужбах

Захарова: западные спецслужбы на Украине занимаются провокациями для формирования общественного мнения
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Большое количество западных спецслужб на Украине занимается организацией провокаций для формирования общественного мнения. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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По ее словам, зарубежное общественное мнение формируется под давлением пропагандистов, за которыми стоят специализированные структуры.

«Не просто люди, журналисты, общественные деятели, представители законодательных органов различных стран, у которых своя точка зрения... за ними стоят спецслужбы. <...> Мы же видели, что сделали с Бучей. Это не показатель того, с какой идеологией мы сейчас столкнулись? Это не идеология спасения жизней... Это идеология и психология использования любого гуманитарного жеста в качестве плацдарма для провокаций», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

23 апреля Захарова заявила, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине. По ее словам, Соединенные Штаты вместе с партнерами по альянсу перешли к финальной стадии подготовки провокационных действий с целью дискредитировать российскую армию на Украине.

Она добавила, что экономическое давление на Россию стало первым этапом, чтобы заставить Москву «полностью пересмотреть законные интересы в области обеспечения безопасности». После неудачи Штаты решили задействовать оружие массового уничтожения, в случае реализации плана будут огромные жертвы, уверена Захарова.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что со стороны Вооруженных сил Украины готовятся провокации с химическими веществами в районе одесского порта Южный. Цель — дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ и обвинить их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, для этого еще 18 апреля из Одессы на территорию предприятия ВСУ транспортировали цистерну с 10 т аммиака.

Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании планируют провести в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) аналогичную Буче провокацию, добавили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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