Большое количество западных спецслужб на Украине занимается организацией провокаций для формирования общественного мнения. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, зарубежное общественное мнение формируется под давлением пропагандистов, за которыми стоят специализированные структуры.

«Не просто люди, журналисты, общественные деятели, представители законодательных органов различных стран, у которых своя точка зрения... за ними стоят спецслужбы. <...> Мы же видели, что сделали с Бучей. Это не показатель того, с какой идеологией мы сейчас столкнулись? Это не идеология спасения жизней... Это идеология и психология использования любого гуманитарного жеста в качестве плацдарма для провокаций», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

23 апреля Захарова заявила, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине. По ее словам, Соединенные Штаты вместе с партнерами по альянсу перешли к финальной стадии подготовки провокационных действий с целью дискредитировать российскую армию на Украине.

Она добавила, что экономическое давление на Россию стало первым этапом, чтобы заставить Москву «полностью пересмотреть законные интересы в области обеспечения безопасности». После неудачи Штаты решили задействовать оружие массового уничтожения, в случае реализации плана будут огромные жертвы, уверена Захарова.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что со стороны Вооруженных сил Украины готовятся провокации с химическими веществами в районе одесского порта Южный. Цель — дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ и обвинить их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, для этого еще 18 апреля из Одессы на территорию предприятия ВСУ транспортировали цистерну с 10 т аммиака.

Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании планируют провести в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) аналогичную Буче провокацию, добавили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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