Постпредство РФ при ООН заявило о риске провокаций на украинских АЭС

Угроза ядерных провокаций на АЭС на Украине сохраняется. Об этом говорится в распространенном 26 апреля сообщении постоянного представительства России при ООН.

«В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под полный контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. Это было сделано исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими или другими террористическими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, риски чего, несомненно, существуют», — сказано в сообщении.

Постпредство также заявило, что Россия будет делать всё от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне.

При этом вся ответственность за ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС ложится на Украину, которой был передан контроль над станцией.

«Поддерживаем постоянный контакт с секретариатом МАГАТЭ и на регулярной основе информируем агентство о состоянии Запорожской АЭС. За положение дел с ядерной и физической ядерной безопасностью Чернобыльской АЭС ответственность сейчас полностью несет Украина», — сказано в сообщении постпредства.

Вместе с тем постпредство обвинило Украину в том, что она сорвала заключение договоренности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о безопасности на АЭС.

1 апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что переговоры с представителями России по вопросам обеспечения безопасности украинских атомных электростанций прошли идеально.

12 марта в «Росатоме» заявили, что управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются украинским персоналом, однако консультируют его российские специалисты. Там также добавили, что мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации осуществляются в тесном контакте с МАГАТЭ.

28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС, а незадолго до этого, 24 февраля, установили контроль над Чернобыльской АЭС. Военные РФ договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции нацгвардии Украины о совместной охране энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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