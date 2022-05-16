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Украинские спецслужбы подорвали фугас с аммиачной селитрой в ДНР

Минобороны РФ: украинские спецслужбы подорвали в ДНР фугас, усиленный тонной аммиачной селитры
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Фото: Министерство обороны РФ
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Около населенного пункта Мазановка в Донецкой Народной Республике (ДНР) спецслужбами Украины был подорван заблаговременно заложенный фугас, усиленный накладкой до 1 т аммиачной селитры. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до 1 т аммиачной селитры», — говорится в сообщении.

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В результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около 1 км, которое сместилось в сторону населенного пункта Краматорск.

11 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой. В результате подрыва образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось». Мизинцев отметил, что пострадавших нет ни среди мирного населения, ни среди военнослужащих.

В тот же день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на Украине идет подготовка провокации против Вооруженных сил (ВС) РФ с использованием оружия массового поражения по сирийскому сценарию.

По его словам, о высокой вероятности провокаций говорят запросы Киева на поставку антидотов фосфорорганических отравляющих веществ, а также средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, которые обеспечивают защиту от токсичных химикатов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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