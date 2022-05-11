В Минобороны предупредили о подготовке на Украине провокации против ВС РФ

На Украине идет подготовка провокации против Вооруженных сил России с использованием оружия массового поражения по сирийскому сценарию. Об этом в среду, 11 мая, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения российских вооруженных сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по «сирийскому сценарию», позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных», — сказал Кириллов.

По его словам, о высокой вероятности провокаций говорят запросы Киева на поставку антидотов фосфорорганических отравляющих веществ, а также средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, которые обеспечивают защиту от токсичных химикатов.

По данным Минобороны, только в текущем году из США по запросу минздрава Украины было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином и препаратов для специальной обработки и дезинфекции. Эта информация подтверждает реализацию Соединенными Штатами наступательной военно-биологической программы на территории Украины, ее цель — изучение возможности формирования управляемых эпидемий на отдельных территориях.

Как подчеркнул Кириллов, спецоперация России позволила пересечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине и остановить преступные эксперименты над мирным населением.

В начале апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что эксперты Вооруженных сил РФ нашли новые доказательства причастности США к разработке компонентов биологического оружия на Украине.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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