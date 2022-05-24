Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх украинских Су-25

В Минобороны России 23 мая рассказали о высокоточном ударе с моря по украинским подкреплениям, перебрасываемым в Донбасс. Эксперты отмечают, что атаки крылатыми ракетами с подводных лодок становятся для противника внезапными. На фоне успешных боёв в ЛНР и ДНР инженерные подразделения России и Донецкой народной республики начали разминирование территории завода «Азовсталь», полностью освобождённого 20 мая. Российские средства ПВО за сутки поразили три штурмовика ВСУ и 13 беспилотников , включая один ударный «Байрактар ТБ-2».

Из-под воды

Кадры залпового пуска четырёх крылатых ракет с находившейся в подводном положении субмарины Черноморского флота 23 мая продемонстрировали в военном ведомстве.

— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожены перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска, — заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Воздушный сбой: Военнослужащий батальона «Восток» Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината «Азовсталь» в Мариуполе Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Для подводных лодок Черноморского флота это уже не первое их боевое применение, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— С 2015 года регулярно применялись для ударов по сирийским экстремистам, — напомнил он. — Каждая подводная лодка проекта 636.6, а таких у ЧФ шесть штук, может провести залп четырьмя высокоточными «Калибрами» с дальностью свыше тысячи километров. Им для этого даже далеко от Севастополя отходить не надо.

Это будет особенно важно на фоне новостей о предоставлении Украине противокорабельных ракет Harpoon берегового базирования. Субмарины могут скрытно выходить к берегам противника и атаковать с самого малого расстояния. При ударах по целям на юго-западе Украины от пуска до попадания пройдут считанные минуты.

— Среагировать на них системы ПВО просто не успеют, а войска — укрыться. Это особенно важно для борьбы с высокомобильными целями — самолётами и вертолётами на земле, ударными «Байрактами», которые постоянно маневрируют между аэродромами , чтобы затруднить поражение их российскими Вооружёнными силами. Да и те же береговые ракетные комплексы можно уничтожать внезапными ударами из-под воды, рассказал эксперт.

Воздушный сбой: Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В Мариуполе на заводе «Азовсталь» началась инженерная разведка и разминирование. Саперы расчищают минные поля и ловушки из противопехотных мин, которыми националисты оградили весь периметр предприятия и строения на его территории . Также специалисты обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, которое может быть опасным. За двое суток инженерные подразделения уничтожили более 100 взрывоопасных предметов. К работе на самых опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования, сообщили в Минобороны.

Американские гаубицы

По данным российского Минобороны, за сутки ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» у города Бахмут Донецкой Народной Республики, 48 районов сосредоточения войск, а также шесть складов боеприпасов у населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской Народной Республики. В районе Бахмута уничтожен также украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Красный Лиман Луганской Народной Республики. Всего в результате этих ударов уничтожены более 230 солдат противника, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники, сообщили в Минобороны.

Российские средства ПВО за сутки сбили три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два — в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области. Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный «Байрактар ТБ-2» у Лозовой в Харьковской области.

Воздушный сбой: Обломки сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области Фото: РИА Новости

Средства ПВО перехватили над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области — восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения войск и техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», три склада боеприпасов.

В понедельник в Минобороны РФ сообщили также, что в ходе контрбатарейной борьбы одно из подразделений самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожило несколько 155-мм буксируемых гаубиц М-777 производства США, находящихся на вооружении ВСУ.

— С начала проведения специальной военной операции уничтожены 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3106 единиц специальной военной автомобильной техники, — уточнил Игорь Конашенков.

Мины под мостами

В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры , заявил 23 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ в свою очередь массово используют для размещения и создания обороны здания школ и других социальных объектов.

Воздушный сбой: Мины, найденные на территории разрушенного комбината «Азовсталь» в Мариуполе Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В Одессе в школах № 14 (ул. Крымская, д. 56А) и № 71 (ул. Паустовского, д. 17А) созданы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО. В Константиновке Донецкой Народной Республики в школе № 1 (ул. Европейская, д. 58) и зданиях учебно-административного корпуса и общежития профессионально-технического училища № 39 (ул. Громова, д. 19 и 21) подразделения ВСУ оборудовали опорные пункты, разместили тяжёлое артиллерийское вооружение, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов.

В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами , а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей, перечислил генерал.

Бреши в обороне

При наступлении на позиции украинских националистов дивизиону подполковника Юрия Рогожникова была поставлена задача создать бреши в оборонительных рубежах. Благодаря его грамотным действиям и профессионализму подчинённых по врагу были нанесены артиллерийские удары, в результате которых оказалось уничтожено семь опорных пунктов, около 17 единиц бронетехники и до 70 националистов.

— Понеся значительные потери, противник, лишенный возможности сдержать натиск российских войск, был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции, — рассказали в Минобороны.

Сержант Денис Чесноков во время ночного дежурства на блокпосте обнаружил и лично задержал украинского диверсанта-разведчика. На оперативном допросе он раскрыл данные о месте дислокации, количестве и командовании своей разведывательно-диверсионной группы. В дальнейшем российские военнослужащие нанесли внезапный удар, в результате которого отряд был полностью ликвидирован.

Танковая рота старшего лейтенанта Александра Овсянникова осуществляла огневую поддержку российских мотострелков. В бою, действуя на месте наводчика, Александр уничтожил одну боевую машину пехоты и три минометных расчета противника. Его боевую машину обстреляли, механик-водитель был ранен. Один из осколков попал в систему постановки дымовых завес, внутри танка начал скапливаться едкий дым.

Офицер, быстро среагировав, применил дымовую завесу для маскировки танка, вытащил из него потерявшего сознание механика-водителя и эвакуировал экипаж в безопасное место . После этого Александр занял место наводчика-оператора в другом танке, продолжив руководить подразделением.